La jornada de 35 horas, la bajada de ratios y la mayor oferta de empleo público centran la reunión de López Miras y ANPE

1115778.1.260.149.20260910110517 El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, reunido con el presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Francisco Venzalá, y el presidente regional del sindicato, José Antonio Martínez Robles - CARM

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este jueves una reunión en el Palacio de San Esteban con el presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Francisco Venzalá, y el presidente regional del sindicato, José Antonio Martínez Robles, para repasar las medidas implantadas en materia educativa, como la jornada de 35 horas semanales, la reducción de ratios por aula y el incremento de la oferta de empleo público.

La aplicación de la jornada de 35 horas ha permitido la incorporación de 3.300 nuevos docentes a la enseñanza pública murciana en los dos últimos cursos académicos, según ha informado la Comunidad.

En paralelo, la Región avanza en la bajada progresiva de la ratio a un máximo de 22 alumnos por aula, una medida ya completada en el segundo ciclo de Educación Infantil y extendida al primer curso de Educación Primaria.

En materia de personal, las ofertas de estabilización han situado la tasa de interinidad del cuerpo de Maestros en el 6,4%, una cifra casi dos puntos por debajo del objetivo del 8% fijado por la Unión Europea. Con estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico prevé acumular cerca de 7.000 plazas docentes ofertadas a lo largo de la presente legislatura.

REDUCCIÓN DE BUROCRACIA Y CARRERA PROFESIONAL

Por otro lado, el Ejecutivo regional tramita el nuevo Decreto de Convivencia Escolar para reforzar los principios de respeto, disciplina y autoridad docente, así como el Decreto de Reducción de la Carga Burocrática, orientado a simplificar trámites administrativos para centrar los esfuerzos en la labor pedagógica.

Asimismo, el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 incluirá la integración del segundo tramo de la carrera profesional docente, una partida dotada con 22,5 millones de euros que beneficiará al profesorado no universitario de la red pública.