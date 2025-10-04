La jornada 'Otras miradas en la educación infantil' reúne este sábado a más de un centenar de profesionales

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, inauguró hoy en Murcia la primera jornada 'Otras miradas en la educación infantil', - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, inauguró hoy en Murcia la primera jornada 'Otras miradas en la educación infantil', organizada por la Asociación de Centros de Educación Infantil de la Región (Aceimur) y que reúne este sábado a más de un centenar de profesionales.

El titular de Educación destacó "el incremento de plazas gratuitas de 0-3 años en la Región un curso más, con el fin de universalizar la educación y la escolarización de niños en edades tempranas, lo que favorece su desarrollo y aprendizaje, y promover entre las familias la libertad de elección de centro en todas las etapas educativas".

Este curso escolar el Gobierno regional ha incrementado el número de plazas gratuitas de 0-3 años en 1.000 plazas más, hasta superar las 8.700 plazas en colegios públicos, escuelas infantiles de la Comunidad, escuelas infantiles municipales reconvertidas de titularidad y gestión de los ayuntamientos, colegios concertados y escuelas infantiles privadas.

Durante la jornada se celebrarán las ponencias de los profesionales Gema Rodríguez, Miriam Prada, Adoración Díaz, Ramón Barrera y Miguel Ángel Santo. Aceimur integra a más de 80 centros de educación infantil privados de la Región.