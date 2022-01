José Luis Garci, Luis Piedrahita, Gracia Querejeta y José Ángel Mañas visitarán la Biblioteca Regional

MURCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Luis Garci, Luis Piedrahita, Rosa Belmonte, Gracia Querejeta y José Ángel Mañas son algunas de las personalidades que visitarán la Biblioteca Regional de Murcia este año, en el marco de la campaña 'Región de Murcia, Región de letras', según ha anunciado este viernes la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano.

Así, Campuzano ha explicado que "el ciclo 'El cine como género literario' contará la próxima semana con la presencia de Gracia Querejeta, una de las más afamadas directoras españolas". Este ciclo contará también con la participación, en el mes de mayo, de José Luis Garci, uno de los directores españoles oscarizados.

El ciclo de 'El canon de la BRMU' contará en los próximos meses con las intervenciones de Rosa Belmonte, Manuel Moyano, Andrés Neuman y Manuel Jabois, y recibirá una visita especial con motivo del Día del Libro, el 21 de abril, en una edición singular del mencionado ciclo, con la participación del polifacético artista Luis Piedrahita. El ciclo cerrará esta temporada con Maite Rico, responsable de 'La Lectura', uno de las principales revistas culturales de nuestro país.

El 4 de febrero, en el marco de la exposición 'Divina ciencia: de la probeta a la viñeta', intervendrá Damián Mollá, conocido popularmente por ser una de las hormigas del programa 'El hormiguero', y autor del libro 'Oh, my God!: La mitología que no sabías que sabías'.

El próximo mes, la Biblioteca proyectará el documental 'Generación Kronen', donde aparecen los grandes iconos literarios de la España de los años noventa, y tendrá lugar una charla entre el director del mismo, Luis Mancha, y José Ángel Mañas, el autor de 'Historias del Kronen', novela que dio nombre a dicha generación.

Además, la institución cultural acogerá en las próximas semanas una exposición de obras pictóricas y escultóricas vinculadas con la literatura en la que participarán artistas de la Región como Álvaro Peña, Antonio Rosa, Luis Sáez Gómez, Silvia Viñao, Salvador Torres, Piedad Martínez Torres, Antonio Vidal Máiquez, Petrus Borgia, Sofía Tornero, María Luisa Martínez León, José Semitiel, Carlos Montero Gil, Javier Lorente y Fernando Sáenz de Elorrieta.

La titular de Cultura ha destacado que "por la Biblioteca regional han pasado en esta nueva etapa personalidades como Fernando Savater, Manuel Vilas o Rosa Montero, a quienes se sumarán en los próximos meses intelectuales y autores de la talla de José Luis Garci, Rosa Belmonte, Manuel Jabois o Luis Piedrahita".

"Tanto los datos de préstamo y número de socios como la nueva campaña de actividades", ha añadido, "indican que la Biblioteca regional se reivindica en su nueva etapa como paradigma de institución cultural de primer nivel".

CRECE EL NÚMERO DE PRÉSTAMOS

La Biblioteca regional cerró el pasado año con 175.424 préstamos en soporte físico, lo que supone un incremento de más de 5.000 respecto a 2020.

Campuzano ha destacado el dato de préstamos de cómics que cerró el año con 18.381, lo que implica un incremento de 4.647 respecto a 2020. En cuanto al digital, a través de la plataforma eBiblio, el año se cerró con 147.494 préstamos, que suponen un incremento respecto a 2019 de 65.943. El número de usuarios de esta plataforma continúa su crecimiento, que sumó 690 nuevos usuarios en 2021, alcanzando la cifra de 9.000, más que duplicando los referidos a 2019.

La plataforma de cine en streaming e-Film contabilizó 16.042 préstamos, con lo que, tras el incremento exponencial durante los meses de confinamiento del pasado año, consolida su tendencia al alza, desde los 9.119 préstamos registrados en 2019. Por su parte, la plataforma de prensa digital PressReader, puesta en marcha el pasado mes de agosto, contó con 14.952 visitas.

La consejera ha ofrecido, por primera vez, datos sobre el formato del audiolibro que ofrece la oportunidad de leer escuchando. La Región se sitúa a la cabeza nacional en la cantidad de títulos ofrecidos en este formato, con un total de 2.372. Los préstamos de estos libros realizados durante 2021 ascendieron a 9.584.

Asimismo, Campuzano ha subrayado el hecho de que "a pesar del difícil contexto actual, marcado por la crisis sanitaria, la Biblioteca sumó 5.150 nuevos socios en 2021, alcanzando la cifra de 202.300".