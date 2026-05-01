José Siles visita este lunes el Café El Sur con su último poemario publicado, 'Espejo de monos alumbrados'

El poeta y narrador José Siles - CEDIDA AUTOR

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor José Siles visita este lunes, a partir de las 21.00 horas, el Café El Sur con su último poemario publicado 'Espejo de monos alumbrados'. Será dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios' que coordina el poeta y periodista Alberto Caride.

Tres años después de 'El desamparo del tabú en flor', y seis después de 'La estructura del aire y otros poemas invertebrados', llega el séptimo poemario de Siles: 'Espejo de monos alumbrados', un libro dividido en cinco partes, como "cinco estancias en las que el poeta no deja resquicio por donde el ser humano no haya paseado sus pasiones, sus vacíos".

José Siles es narrador, poeta (Cartagena, 1957) y catedrático de la Universidad de Alicante. Ha publicado varios libros de relatos y novelas, como 'La última noche de Erik Bicarbonato' (Premio de Novela Iruña Bake; Aguaclara, 1991), 'El hermeneuta insepulto' (Premio de Narrativa Ciudad de Villajoyosa 1991), 'La delirante travesía del soldador borracho' (Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995), 'El latigazo' (finalista del Premio Ciudad de Barbastro; Huerga y Fierro, 1997), 'La Venus de Donegal' (Libertarias, 2012), 'La utopía reptante y otros relatos' (Verbum, 2015) o 'Kartápolis' (Amarante, 2017), entre otros

En poesía, hay que destacar 'Protocolo del hastío' (Vitruvio, 1996), 'El sentido del navegante' (Instituto de Estudios Modernistas, 2000), 'La sal del tiempo' (Huerga y Fierro, 2006), 'Los tripulantes del Líricus' (Devenir, 2014), 'La estructura del aire' (Verbum, 2019), 'El desamparo del tabú en flor' (Verbum, 2022) y 'Espejo de monos alumbrados (Vitruvio, 2025).