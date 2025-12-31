La Jota de la Alegría de la Huerta y el Canto a Murcia de la Parranda resonaron anoche en el Auditorio Nacional

Actuación de la Orquesta Sinfónica de la UCAM en el Auditorio Nacional - UCAM

MURCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Jota de la Alegría de la Huerta y el Canto a Murcia de la Parranda resonaron anoche en un Auditorio Nacional repleto, interpretados por la Orquesta Sinfónica de la UCAM y el tenor murciano Carlos Moreno junto al Orfeón Donostiarra, en un evento en el que también brillaron Plácido Domingo y Javier Camarena.

A beneficio de Cáritas, y con la asistencia de su presidente nacional, Manuel Bretón, se celebró anoche, 30 de diciembre, la XXV edición de la Gran Gala Solidaria de Zarzuela, organizada por la Fundación Sinfolírica. Su responsable, Sito Tejeiro, al inicio se congratuló ante el público, que contó con numerosos reconocidos murcianos afincados en la capital de España, por la apertura del campus de la UCAM en Madrid.

Bajo la batuta de Borja Quintas, director titular de la Sinfónica de la UCAM, un elenco de primeras figuras del género lírico español interpretaron un selecto programa de fragmentos de zarzuelas: Doña Francisquita, La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda, El Último Romántico, La Verbena de la Paloma, El dúo de la Africana o Don Gil de Alcalá.

Además, una selección de romanzas y dúos de ritmos españoles, como la Jota de La Dolores o el emblemático Canto a Murcia coronaron una impresionante actuación de las sopranos Carmen Solís y Graciela Moncloa; la mezzosoprano Cristina Faus; los tenores Javier Camarena, Celso Alberlo, Carlos Moreno, Antonio Vázquez y el tenor cómico Juanma Cifuentes, a quienes se sumaron los barítonos Juan Jesús Rodríguez y Quique Bustos, y los bajos Rubén Amoretti y Simón Orfila. Iniciada la segunda parte, el tenor internacional Plácido Domingo hizo aparición por sorpresa y, ante un público volcado, interpretó una romanza del sainete lírico La del manojo de rosas, cogiendo posteriormente la batuta para dirigir a la Sinfonía de la UCAM en El Pasacalles de Las Leandras.

Un año más, la implicación de la Universidad Católica de Murcia en esta gala, de despedida en Madrid el año 2025, es consecuencia de la vocación de la UCAM por poner el arte al servicio del bien común, integrando en su proyecto académico iniciativas solidarias de alcance nacional en uno de los escenarios más prestigiosos de España, en esta ocasión, con otro lujo, el de acompañar al Orfeón Donostiarra, haciendo las delicias de los 2.000 asistentes, junto al Ballet Estampas de Zarzuela y la Rondalla Lírica de Madrid, en una velada que unió tradición, excelencia artística y solidaridad.