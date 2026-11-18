Una quincena de jóvenes agricultores y ganaderos murcianos participan en Bruselas en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores - PPRM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de jóvenes agricultores y ganaderos murcianos participan este miércoles en Bruselas en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores junto a la eurodiputada del PP Maravillas Abadía, quien ha aprovechado este foro para reivindicar el papel estratégico del sector agrario y reclamar que ocupe un "lugar prioritario" en la agenda política nacional.

Durante su intervención en el marco del encuentro organizado por el PP en el Parlamento Europeo bajo el lema '#ReFarmEU: garantizar el futuro de nuestros agricultores', Abadía ha defendido la necesidad de "impulsar una política agraria que crea en sus agricultores y ganaderos, que les permita producir, invertir y competir en igualdad de condiciones", según ha informado el partido.

El congreso ha abordado retos a los que se enfrenta el campo europeo en la actualidad, como facilitar el relevo generacional, mejorar la competitividad de las explotaciones, impulsar la innovación y la defensa de una política agrícola común "fuerte y eficaz" en el próximo presupuesto europeo.

Abadía ha destacado la importancia de que los jóvenes agricultores y ganaderos murcianos puedan participar en este tipo de encuentros. "El futuro del campo europeo no se puede decidir de espaldas a quienes trabajan cada día en él. Necesitamos escuchar a nuestros agricultores y ganaderos, especialmente a los jóvenes, porque son quienes tienen que garantizar la continuidad del campo en las próximas décadas", ha dicho.

Según ha precisado la representante del PP, "España necesita una política agraria que crea en sus agricultores y ganaderos, que les permita producir, invertir y competir en igualdad de condiciones. No podemos exigirles cada vez más mientras aumentan sus costes, su burocracia y la incertidumbre sobre la rentabilidad de sus explotaciones".

En este sentido, Abadía ha señalado que, ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre, "los españoles tenemos la oportunidad de acabar con ocho años de abandono del campo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y situar al sector agrario en el lugar que merece en el futuro de España. Desde el Partido Popular defendemos un sector agrario con futuro, fuerte, competitivo y rentable, y que cuente con el respaldo de las administraciones".

Por último, se ha referido a la Región de Murcia para señalar que "es la huerta de Europa" y sus agricultores y ganaderos "son una referencia en productividad, innovación y aprovechamiento de los recursos, especialmente en lo que se refiere también al aprovechamiento del agua". "La innovación hídrica de la industria y el campo murciano es un referente para toda Europa", ha concluido.