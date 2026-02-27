Jóvenes empresarios de Alicante y Murcia abordan el relevo generacional

Los Fórum de AEFA y AMEFMUR celebran un encuentro conjunto para compartir experiencias y fortalecer la continuidad de la empresa familiar - AMEFMUR

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Fórum de AEFA (Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante) han participado hoy en un encuentro conjunto con el Fórum de Jóvenes de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR), con el objetivo de reforzar la relación entre ambas organizaciones y compartir experiencias en torno a uno de los grandes retos de la empresa familiar: el relevo generacional.

La jornada, celebrada en el Mercado de Correos de Murcia, ha reunido a representantes de ambas asociaciones con el objetivo de afianzar los lazos que mantienen ambas organizaciones empresariales y establecer un espacio de diálogo entre jóvenes empresarios y directivos familiares de Alicante y Murcia, favoreciendo el intercambio de inquietudes y aprendizaje.

El Diálogo Fórum, actividad en formato de mesa redonda, ha contado con la participación de Juan Torres Albaladejo, presidente del Fórum de AEFA; Sixto Palacín Ortuño, presidente del Fórum de Jóvenes de AMEFMUR; Cristina Fuentes Cegarra, CEO de Piscifactorías del Atlántico, S.L.; y Francisco Gómez Andreu, presidente del Grupo Marjal.

Los ponentes han abordado desde distintas perspectivas la planificación del relevo generacional, la profesionalización de la gestión y el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de los proyectos empresariales familiares. Tras la mesa redonda, los asistentes han compartido un almuerzo y sesión de networking.

"Este tipo de encuentros son fundamentales para quienes estamos llamados a asumir responsabilidades en nuestras empresas familiares. Compartir experiencias con otros jóvenes empresarios, en este caso junto a AMEFMUR, nos permite aprender, contrastar realidades y prepararnos mejor para afrontar el relevo. Y si, además, sumamos la voz experta de personas como Francisco Gómez, hace que esta jornada sea un pozo de sabiduría y la representación de los valores de la empresa familiar", ha comentado Juan Torres Albaladejo, presidente del Fórum de AEFA.

"Compartir mesa con las nuevas generaciones es un orgullo, pues nosotros les mostramos el camino que hicimos, como construimos nuestras empresas y el trabajo en AEFA, y como hemos articulado el relevo a nuestros hijos. Y ellos también nos enseñan mucho a nosotros, pues aportan nuevas visiones, otros caminos igual de válidos que los nuestros, pero también tienen mucho en cuenta nuestro legado. Estos encuentros son muy enriquecedores para todos", ha comentado Francisco Gómez.

Por su parte, Sixto Javier Palacín, presidente del Fórum de Jóvenes de AMEFMUR, ha destacado que "la sucesión en la empresa familiar exige planificación, transparencia y compromiso. Encuentros como este nos permiten conocer buenas prácticas y analizar el relevo desde las dos miradas: la de quien toma el testigo y la de quien debe dar un paso al lado. Ese diálogo es clave para preservar los valores y el legado empresarial y consolidar la profesionalización de nuestras compañías".