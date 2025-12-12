Juanlu Mora & Claudio H traen su 'Crónica que antecede al vuelo' este lunes al Café El Sur de Murcia

Cartel del recital-concierto - LUNES LITERARIOS

MURCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El poeta Juanlu Mora y el músico Claudio H. ofrecen un recital poético-musical este lunes, a las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia. Bajo el título 'Crónica que antecede al vuelo' participarán por primera vez en el ciclo de los 'Lunes Literarios'. Este recital tenía que haberse celebrado el 28 de abril, pero el apagón generalizado que vivió España lo impidió.

'Crónica que antecede al vuelo' es un viaje sensorial donde la palabra se hace música y la música se convierte en trazo. La poesía y la canción dialogan en vivo, mientras nace un dibujo que anida sobre una hoja en blanco. "Un espectáculo único donde la creación, esa calma que antecede al vuelo, sucede ante los ojos del público", afirman los propios protagonistas.

El músico y cantautor Claudio H, "buscador incansable y eterno aprendiz", representa la mixtura de estilos, de hecho es el creador de lo que él mismo ha bautizado como 'canción mestiza', con un sonido y unas letras arriesgadas, divertidas, cercanas, bailongas y eclécticas que representa una fusión de estilos en lo musical, y trabajo fino y muy cuidado en la creación literaria.

Por su parte, el poeta madrileño Juanlu Mora se mueve en su poesía de forma natural entre el canon y lo experimental, en unos poemas en los que lo clásico y lo vanguardista se encuentran y dialogan. Es un habitual del circuito madrileño de música y poesía en vivo con actuaciones y colaboraciones en escenarios reconocidos de la capital como Café Libertad 8, Clamores o Sala Galileo entre otros.