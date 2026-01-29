El juez niega inacción del Ayuntamiento de Cartagena en Los Mateos y rechaza el sellado de la parcela

Trabajos de excavación en la parcela de Los Mateos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha negado que exista inacción por parte del Ayuntamiento de Cartagena en la parcela de Los Mateos y ha rechazado la solicitud de sellado formulada por la Asociación de Vecinos del Sector Estación, que pidió la paralización y cierre del solar mientras se resolvía el procedimiento judicial.

El auto, dictado el 28 de enero, desestima las medidas cautelares reclamadas por la asociación, que pretendía que el Consistorio ordenara el sellado inmediato de la parcela, en la que ya se han iniciado trabajos de excavación, y la adopción de actuaciones de contención adicionales, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El juez concluye que no concurren los requisitos legales para acordar esas medidas y subraya que no puede sostenerse que el Ayuntamiento haya permanecido inactivo.

La resolución recoge que existen actuaciones administrativas en marcha, entre ellas el proyecto de retirada de residuos aprobado en abril de 2025 por la Dirección General de Medio Ambiente, así como los trámites posteriores vinculados a ese expediente.

El juzgado señala que la situación denunciada no es sobrevenida ni reciente, sino conocida desde al menos 2023, y advierte de que la medida solicitada suponía anticipar el fondo del procedimiento principal, algo que no corresponde a la fase cautelar.

La resolución tiene en cuenta además la prueba pericial practicada durante el proceso, que no acredita la existencia de daños irreparables derivados de la no adopción inmediata del sellado solicitado. Por ello, el juez concluye que no existe urgencia ni riesgo que justifique una intervención judicial anticipada.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS

Los trabajos para liberar la parcela de residuos comenzaron la semana pasada bajo supervisión ambiental. Tras retirar los desbroces, se han realizado acopios de la capa superficial que serán analizados para adecuar procedimiento de gestión a cada tipo de residuos localizado en esta superficie que fue usada de escombrera.

Por ejemplo, los residuos de uralita encontrados se retirarán por gestores autorizados previa redacción del plan correspondiente y los residuos peligrosos serán derivados a gestores autorizados.

La caracterización y gestión de todos los residuos estará supervisado por un Organismo de Control Ambiental (OCA), entidad independiente tanto del ayuntamiento como de la empresa adjudicataria del proyecto de limpieza del solar.