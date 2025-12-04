'Juguetea' Volverá A Recoger Juguetes Para Las Familias Más Necesitadas De Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado una nueva edición de 'Juguetea', la tradicional campaña municipal de recogida de juguetes que, según ha destacado la alcaldesa Noelia Arroyo, "ya forma parte del ADN cartagenero". El objetivo, un año más, es que ningún menor del municipio se quede sin regalo durante estas fechas navideñas.

Los juguetes, que irán destinados a niños de entre 0 y 12 años, se pueden entregar hasta el 22 de diciembre en el Palacio de Deportes avisando antes al teléfono 968 12 89 19, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. También se ha pedido que no sean juguetes sexistas ni fomenten la violencia.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena se invita a la ciudadanía a donar juguetes nuevos no envueltos; preferiblemente aquellos que fomenten valores positivos e igualdad desde la infancia.

Posteriormente, entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, serán los colaboradores sociales quienes se encargarán de clasificar y entregar personalmente cada regalo "con nombre y destino" a las familias que más lo necesitan.

La concejala de Política Social, Cristina Mora, ha agradecido la implicación de las numerosas entidades y empresas que participan cada año en esta iniciativa, entre ellas el Área 2 de Salud del Servicio Murciano de Salud, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), El Corte Inglés, el club Jimbee Cartagena, Hidrogea, el Centro Médico Ribera Virgen de la Caridad, el Grupo Fuertes, la Cadena SER, además de asociaciones vecinales y colectivos deportivos que ayudan a detectar las necesidades en cada barrio.

"El lema de este año, 'Un juguete, una ilusión compartida', resume perfectamente el espíritu de la campaña", ha afirmado la concejal, quien ha subrayado que "Juguetea no es solo una campaña institucional, sino un proyecto que demuestra la fuerza y el compromiso de una ciudad que nunca falla cuando se trata de ayudar".

El pasado año la campaña consiguió reunir 3.000 juguetes, que llegaron a más de un millar de menores del municipio. La edil confía en que en esta edición los cartageneros vuelvan a demostrar su solidaridad. "Cuando Cartagena se pone en marcha, la ilusión se multiplica. Entre todos haremos que esta Navidad sea más justa, más humana y que la luz de estas fechas llegue a todos los hogares", ha concluido.