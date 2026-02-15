A juicio el acusado de matar a un hombre en 2020 en Lorca (Murcia) tras asestarle 15 puñaladas

MURCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el acusado de matar a un hombre en octubre de 2020 en Lorca (Murcia) tras asestarle 15 puñaladas arrancará este martes, a las 9.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con jurado popular.

Al procesado se le atribuye la presunta autoría de un delito de asesinato, según el auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso de Europa Press.

En el momento de los hechos, el acusado --en situación de libertad provisional comunicada y sin fianza tras pasar 8 meses en prisión-- y la víctima se encontraban en las escaleras de un edificio del barrio de San Cristóbal.

Según se desprende del escrito, ambos comenzaron a discutir por dinero, si bien las versiones de la defensa y de la Fiscalía difieren en el relato de los hechos.

Por un lado, el Ministerio Público apunta que el acusado, "con ánimo de causar la muerte" al otro hombre, le asestó una quincena de puñaladas en el estómago hasta ocasionarle la muerte.

Después, "consciente de lo que acababa de realizar", se ocasionó heridas con el mismo cuchillo en el cuello, el hombro y un brazo y dejó el arma en la mano derecha del fallecido con el fin de "culpar a este" de los cortes.

Según prosigue el Ministerio Público, un vecino escuchó los gritos y bajó al rellano, donde encontró el cuerpo inerte de la víctima, mientras el acusado, "intentando salir apresuradamente" del lugar, decía: "Ayuda, llama, llama".

Por su parte, la defensa sostiene que el fallecido hizo que el acusado se asomara por la barandilla de la escalera en la tercera planta del edificio, momento en el que intentó "cortarle el cuello" con un cuchillo y después trató de huir.

Al encontrar cerrada la puerta del portal, según la defensa, el finado asestó dos nuevas puñaladas por la espalda al acusado, mientras este solo "se defendía".

En la escena apareció un tercer sujeto no identificado con el que el fallecido inició una discusión, según la versión del acusado, que apunta que después perdió el conocimiento, lo que le impidió ver cómo se produjo la muerte del otro hombre.