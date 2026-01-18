El juicio contra el acusado de matar a su expareja en Cieza y tirar su cuerpo a un pozo arranca este lunes

CIEZA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El juicio oral contra el acusado de matar a su expareja sentimental en Cieza (Murcia) en septiembre de 2022 y tirar después su cuerpo a un pozo arranca este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial con la constitución de los miembros del jurado popular en la primera de las 11 sesiones previstas.

El procesado, que se encuentra en prisión provisional desde pocos días después de la muerte de la mujer, que en el momento de los hechos tenía 35 años, enfrenta cargos por los delitos de asesinato u homicidio, quebrantamiento de condena e integridad moral con las agravantes de razones de violencia de género y parentesco.

El individuo y la víctima habían mantenido una relación sentimental que se vio interrumpida en septiembre de 2019 por la denuncia por malos tratos formulada por la mujer, que se saldó con la imposición de la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros y de comunicarse con su exnovia por cualquier medio.

Sin embargo, según relata el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, ya en 2022 el acusado se desplazó desde Almería, donde residía, hasta Cieza, donde vivía ella, para citarse con la mujer sobre las 20.00 horas en un parque en el que permanecieron juntos durante al menos una hora.

Sobre las 9.50 horas del día siguiente, la mujer recibió una llamada telefónica del acusado, quien la convenció para ir a una casa abandonada y semiderruida sita en un descampado en el paraje Lavadero de la Fuente, a las afueras de Cieza.

Una vez en el lugar, el acusado, "actuando con el propósito de acabar con la vida de la víctima", la golpeó repetidamente en la cabeza, en el rostro, en el abdomen y en la espalda, provocándole un traumatismo craneofacial y politraumatismos que determinaron su fallecimiento.

A continuación, el hombre se deshizo presuntamente del cuerpo arrojándolo a un pozo de 6,5 metros de profundidad situado en el interior de una construcción.