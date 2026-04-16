El juicio contra una mujer y su presunto amante por la muerte del marido en Puerto Lumbreras arranca este viernes

MURCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Murcia inicia este viernes, 17 de abril, el juicio por el asesinato de un hombre cometido en marzo de 2017 en Puerto Lumbreras, un proceso en el que se juzgará a la esposa del fallecido y al presunto amante de esta como principales responsables.

La Sección Segunda comenzará las sesiones con la selección del jurado popular, que deberá determinar la culpabilidad de la mujer, de su supuesta pareja sentimental y del hermano de ella en el ataque mortal.

El caso se centra en el fallecimiento de la víctima tras recibir un disparo a quemarropa con una escopeta mientras fregaba el portal de su vivienda.

Según el auto de hechos justiciables, el tribunal deberá decidir si la acusada y su presunto amante tomaron de forma conjunta la decisión de ejecutar el crimen y si ella facilitó la acción informando sobre el paradero de su marido sin advertirle del peligro.

La esposa y el presunto amante se enfrentan a cargos de asesinato, mientras que para el tercer implicado, hermano de la mujer, se solicita una condena por encubrimiento al haber presenciado presuntamente el ataque sin intervenir.

El proceso judicial contará con diez sesiones y la declaración de una treintena de testigos, aunque los tres acusados no comparecerán ante el jurado hasta el viernes 24 de abril.