El juicio por el 'crimen de Halloween' arranca este lunes en la Ciudad de la Justicia de Murcia

MURCIA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el acusado de apuñalar mortalmente a un hombre en un bar de la pedanía murciana de Santa Cruz en la noche de Halloween de 2023 arranca este lunes en la Ciudad de la Justicia con jurado popular.

Según el auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, que será enjuiciado por un delito de homicidio, acabó con la vida de la víctima, de 44 años, tras asestarle una puñalada con un cuchillo o navaja.

Los hechos tuvieron lugar en la Vereda del Catalán de la citada pedanía, cuando el reo, de 53 años, se encontraba junto a un amigo en un bar hasta el que se había desplazado en una furgoneta del trabajo.

Pasado un tiempo, entró en el local la víctima, quien entabló conversación con los dos amigos y la camarera, a la que profirió unas palabras que no fueron del agrado de los anteriores.

Por todo ello, los tres comenzaron una pelea que concluyó cuando el procesado sacó de un bolsillo del pantalón una navaja o cuchillo y asestó varias puñaladas a la víctima en el tórax izquierdo, que le afectó al corazón.

Tras ver al hombre en el suelo sangrando abundantemente, tanto el procesado --en prisión desde el 1 de noviembre de 2023-- como su amigo abandonaron el local, "sin interesarse por la situación" del herido, que falleció poco después.