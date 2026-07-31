Julio deja 21 jornadas con avisos por altas temperaturas en la Región y un episodios de calor extremo

Archivo - Julio deja 21 jornadas con avisos por altas temperaturas en la Región y dos episodios de calor extremo. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado 21 jornadas con algún aviso meteorológico por altas temperaturas, según el recuento realizado a partir de los avisos diarios de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un mes marcado por un episodio de calor extremo y dos olas de calor.

En total, en el mes de julio, en la Región de Murcia, se han activado 20 avisos amarillos por altas temperaturas, 10 avisos naranjas y un aviso rojo por temperaturas extremas, siendo la Vega del Segura el punto que ha registrado más avisos de toda la Comunidad.

La jornada en la que se se alcanzaron las máximas temperaturas se registró el 23 de julio, tras nueve días previos con avisos, siete de ellos emitidos para todo el mapa regional.

El primer episodio comenzó el 4 de julio, cuando la Aemet activó avisos amarillos en el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. La situación fue intensificándose en los días siguientes hasta alcanzar su punto álgido entre el 8 y el 10 de julio, con avisos por calor en las distintas comarcas de la Región y niveles naranjas en amplias zonas del interior, donde se preveían máximas de hasta 42 grados.

Tras unos días de tregua, un segundo episodio volvió a elevar las temperaturas entre el 15 y el 26 de julio, periodo en el que la Aemet mantuvo de forma ininterrumpida avisos por calor en diferentes áreas de la Comunidad.

La jornada más crítica desde el punto de vista de los avisos meteorológicos fue la del 23 de julio, cuando la Aemet activó por primera vez este verano el aviso rojo en la Vega del Segura y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas ante la previsión de temperaturas de hasta 44 grados. El resto de comarcas permanecieron también bajo aviso por calor, con previsiones que rondaban los 42 y 43 grados en el Altiplano y el Noroeste.

Las previsiones de la Aemet situaron durante esos episodios las temperaturas más elevadas en municipios del interior y de la Vega del Segura, como Murcia, Cieza, Molina de Segura, Lorca o Yecla, donde los termómetros superaron ampliamente los 40 grados durante varias jornadas, reflejando la extensión territorial del episodio de calor extremo.

Los avisos afectaron de forma reiterada a las cinco zonas de predicción de la Región: la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el Altiplano, el Noroeste y el Campo de Cartagena y Mazarrón, aunque fueron las dos primeras las que concentraron los niveles de riesgo más elevados.

Las altas temperaturas obligaron además a mantener activas durante buena parte del mes las recomendaciones sanitarias para evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, extremar la hidratación y proteger a la población más vulnerable, mientras el riesgo de incendios forestales se mantuvo muy elevado en el conjunto de la Región.