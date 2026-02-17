El jurado popular considera culpable de homicidio al autor del 'crimen de Halloween'

Primer día del juicio del 'crimen de Halloween' - EUROPA PRESS

MURCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del conocido como 'crimen de Halloween' ha declarado culpable de homicidio al procesado de matar a un hombre la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2023 en un bar de la pedanía murciana de Santa Cruz, según ha informado el TSJMU.

Este juicio, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia, se ha alargado durante 11 días y ha contado con las declaraciones del acusado, así como del amigo que lo acompañaba, la camarera del bar, los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron, médicos forenses y psiquiatras. A lo largo de estos días también se han proyectado los vídeos de la cámara de seguridad del bar en los que se ve lo ocurrido aquella noche.

Al tener las imágenes en las que se ve al acusado apuñalar a la víctima, lo que se dirimía en el juicio era si esto había sido un asesinato, como pedía la familia, o un homicidio, como solicitaba la defensa y como, finalmente, ha decidido el jurado popular.

Cada día en la sala han estado presentes los familiares de la víctima vestidos con una camiseta con la foto del fallecido.

'CRIMEN DE HALLOWEEN'

La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2023 el acusado estaba en un bar con un amigo al que acudió más tarde la víctima que, después de despedirse de su acompañante, inició una conversación con ambos, en la que estos afirmaron que se puso "pesado".

En un momento dado, el fallecido y el amigo del acusado iniciaron una pelea en la que este último se metió y durante la que sacó una navaja "para intimidar", según explicó el primer día del juicio, y con la que lo apuñaló en el corazón.

El fallecido cayó desplomado al suelo del bar, tal y como se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad, y el acusado y su amigo abandonaron el bar.