El jurado popular declara culpable al autor del crimen de El Palmar y absuelve al hijo de la víctima

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular del crimen de El Palmar ha declarado culpable de asesinato con alevosía al autor de matar a una mujer en esta pedanía murciana en septiembre de 2023 tras intentar robar en su vivienda. Asimismo, le ha encontrado culpable de robo con intimidación en grado de tentativa, puesto que no llegó a llevarse nada de la vivienda.

Además, ha declarado no culpable al hijo de la víctima que estaba siendo juzgado acusado de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023 cuando el joven entró con el rostro tapado a casa de la víctima, madre de un amigo y compañero de trabajo, con la intención de robarle el dinero de la herencia de su marido fallecido. Al perder la braga con la que cubría su cara, la mujer le reconoció y después de insistir en que no tenía el dinero este la amenazó con un revolver de aire comprimido que portaba y le pegó hasta matarla.

Durante el juicio, el condenado, que confesó el crimen, aseguró que el robo se produjo en connivencia con el hijo de la víctima que le había prometido repartirse el botín.

El jurado ha acordado que en la casa de la víctima no se encontraba el dinero de la herencia que era objeto del robo, así como que ambos acusados no se pusieron de acuerdo, por lo que estaba acusado el hijo de la víctima.

La circunstancia agravante de alevosía se ha establecido al considerar el jurado que el asesinato se produjo con la intención de asegurar el robo y que evitar que este fuera descubierto.

Además, también le han encontrado culpable de agredir al padre de la víctima al que se encontró cuando iba a abandonar la casa.

La vista queda así lista para sentencia.