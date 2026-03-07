Juristas de referencia reivindican en un espacio de debate la corresponsabilidad y la conciliación

La mesa de debate ha reunido a Maravillas Hernández, Isabel Gambín, Victoria Rivera, Cristina García, Soraya Martínez, Encarna Bermejo y Raquel Lillo - ICAMUR

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Magistradas, abogadas y socias de despachos han analizado en Murcia los retos de la mujer en la cúpula del sector legal. El liderazgo femenino en el ámbito jurídico ha centrado el encuentro organizado con motivo del 8M-Día Internacional de la Mujer por Business Women RM, en colaboración con el Colegio de la Abogacía de la Región de Murcia.

Este espacio de opinión ha reunido a destacadas profesionales del sector legal para reflexionar sobre el momento que vive la Región en materia de igualdad y desarrollo profesional.

La decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, Maravillas Hernández López, ha subrayado la coincidencia entre las participantes en varios aspectos clave para avanzar hacia la igualdad real. Entre ellos, promover la cultura de la corresponsabilidad desde edades tempranas, dar visibilidad a mujeres que puedan servir de ejemplo y seguir progresando en conciliación para que no suponga un freno en la promoción profesional femenina.

La mesa de debate ha reunido a profesionales con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico: Maravillas Hernández López, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia; Isabel Gambín, socia de Gambín & Jiménez; Victoria Rivera Barrachina, representante de Women in a Legal World en Murcia; Cristina García, secretaria del Colegio y abogada en Ecuomed Abogados; Soraya Martínez, abogada laboralista en Carrillo; Encarna Bermejo Garres, socia de Sevilla Flores Procuradores; y Raquel Lillo Paredes, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de San Javier.

La iniciativa ha creado un círculo de confianza entre mujeres de primer nivel en el mundo jurídico en el que compartir experiencias, desgranar retos y poner en común la realidad del día a día en los niveles más elevados del sector jurídico. El encuentro ha servido también para visibilizar referentes que inspiran a las nuevas generaciones.

"Es importante que las nuevas generaciones puedan ver estos referentes y entender que pueden aspirar a cualquier meta profesional", ha señalado la decana, que ha insistido en que la igualdad efectiva pasa también por generar entornos laborales que faciliten la conciliación y el desarrollo de carreras profesionales en igualdad de oportunidades.

Durante el encuentro, las participantes han compartido sus caminos profesionales, los retos que han tenido que superar y las decisiones que han marcado su evolución, generando un intercambio de puntos de vista honesto sobre liderazgo, conciliación, visibilidad y oportunidades en el sector jurídico.

La jornada ha concluido con un mensaje común: seguir impulsando espacios de encuentro, reflexión y apoyo mutuo que contribuyan a fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito legal y en la sociedad murciana.