Kika Frutos y Xuso Jones darán las Campanadas de Nochevieja desde Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La televisión autonómica La 7 retransmitirá de nuevo desde Cartagena para toda la Región de Murcia las Campanadas de Nochevieja. Lo hará desde la plaza del Ayuntamiento en un programa especial que comenzará a las 23.15 horas y tendrá a Kika Frutos y Xuso Jones como presentadores.

La actividad en la plaza del Ayuntamiento comenzará un cuarto de horas antes con el reparto de las uvas y los conciertos de 'La Calle' y 'De Locos', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La presentación de la retransmisión tuvo lugar esta martes, 27 de diciembre, en el Palacio Consistorial de Cartagena, con la presencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la responsable de retransmisiones de La 7, Encarna Talavera y los presentadores de las Campanadas de Nochevieja: Kika Frutos y Xuso Jones.

"Hago un llamamiento para todos los cartageneros que quieran vivir en directo las Campanadas de Nochevieja desde la plaza del Ayuntamiento, que serán retransmitidas por La 7, a nivel regional, desde el reloj del Palacio Consistorial, que estén desde las 23:00 horas en la plaza", ha señalado Arroyo.

"Hemos programado los conciertos de La Calle y del grupo que hace tributo a El Canto del Loco 'De Locos'. Haremos un reparto de uvas para unas 1.500 personas", ha comentado la alcaldesa, Noelia Arroyo, en la presentación.

En este sentido, ha manifestado que la 7 Región de Murcia hará también una retransmisión de las PreUvas desde la plaza del Rey con el reloj del Arsenal. Y, posteriormente, La Cabalgata de Reyes; "por lo que quiero darle las gracias a La 7 por haber elegido Cartagena para que todos los ciudadanos de la Región puedan darle la bienvenida a 2023 desde nuestra ciudad y todo el despliegue que se está y se va hacer estos días navideños", ha añadido.

Tras Arroyo ha tomado la palabra Xuso Jones que ha dicho ser "un enamorado de Cartagena, en la que llevo viviendo ya más de cinco años". Además ha señalado que este año va a ser "un 'eventazo', donde por fin vamos a contar con el calor del público, ya que el año pasado había restricciones por la pandemia".

Kika Frutos por su parte adelantó que su vestido de este año "tendrá un mensaje muy bonito con apoyo a un colectivo que necesita apoyo social y habrá en la retransmisión muchas sorpresas".

"Volvemos a Cartagena porque hicimos una promesa el año pasado. Cuando acabó la retransmisión, desde el balcón de Capitanía, nos dijimos que el año próximo volveríamos a hacer las Campanadas de Nochevieja desde Cartagena, pero sintiendo el calor de los cartageneros" ha dicho Encarna Talavera, responsable de retransmisiones de La 7.

"Esperamos a todo el mundo a las once de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Desde esa hora, comenzaremos a repartir las uvas. A las once y cuarto, se inicia el programa en directo. Una vez más La 7 pone el foco y el acento en Cartagena, porque Cartagena se ha convertido en el referente de la Navidad y no podíamos estar en otro sitio" ha añadido Talavera.