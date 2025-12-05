Kuve interpretará 'Murcia brilla en Navidad' este viernes en la inauguración del mercadillo de la Glorieta

Kuve, Julio Navarro y Lena Sánchez, los protagonistas del 'Cuento de Navidad' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Glorieta de España inaugura este viernes por la tarde el mercadillo y el 'Cuento de Navidad', cuya nueva edición se estrenará a las 19.30 horas, dando inicio oficial a la programación navideña de Murcia.

El alcalde, José Ballesta, ha recibido esta mañana en el ayuntamiento a los protagonistas del Cuento de la Navidad y ha explicado que "la voz del ángel estará interpretada por Lena Sánchez, una joven murciana de 20 años con una trayectoria consolidada en el mundo del doblaje y en la creación de contenidos. Asimismo, el personaje del gran relojero volverá a contar con la voz de Julio Navarro, un actor consagrado que destaca por su presencia escénica, su voz envolvente y su elegancia interpretativa".

Kuve regresa para poner voz a la banda sonora oficial de la Navidad de Murcia 2025 con la canción 'Murcia brilla en Navidad', junto al coro infantil del Colegio Villa Pilar de Santo Ángel, y esta noche actuarán en directo en la inauguración de este acontecimiento navideño, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Este año, el espectáculo llega con una historia renovada y la incorporación de un nuevo personaje, Oscurín, que sorprenderá a los asistentes. El show audiovisual se proyectará cada día a las 20.30 horas, combinando fantasía, música en directo y efectos tridimensionales en un formato pensado para disfrutar en familia.

CONCIERTO DE CARMESÍ TRAS LA PRESENTACIÓN

Tras el estreno del cuento, el público podrá disfrutar del concierto de la artista murciana Carmesí, quien durante tres años fue la voz principal del espectáculo navideño. La cantante presentará además su nuevo disco, 'Tiro al plato', recién publicado este mes.

LA NAVIDAD MÁS DULCE

La Glorieta de España se transformará para acoger la Navidad más dulce, decorada con grandes caramelos inspirados en los tradicionales bastones de azúcar. Como es habitual, los visitantes podrán contemplar una réplica del Nacimiento del Belén de Salzillo, obra cumbre del escultor murciano Francisco Salzillo.

Los más pequeños disfrutarán de una zona infantil en colaboración con Vidal Golosinas, con cerca de 100 talleres, un tobogán de nieve, un tren infantil eléctrico y un carrusel de vapor de 1886, pieza de gran valor histórico.

El tradicional mercadillo navideño contará con 22 casetas de artesanía 'Marca Murcia' y una completa zona gastronómica con propuestas de Vértigo y Calambre Café, Panadería El Rojo, puestos de castañas y churros, y los foodtrucks Mahoney y La Higuera (este último con oferta sin gluten).