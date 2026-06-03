Las labores de descontaminación en Los Mateos (Cartagena) se reanudan con la retirada de residuos con fibrocemento

Labores de limpieza y descontaminación en parcela de Los Mateos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La empresa adjudicataria de los trabajos de limpieza de la parcela municipal de Los Mateos, en Cartagena, ha reanudado este miércoles las labores de retirada de residuos, una vez obtenidas todas las autorizaciones administrativas necesarias para continuar la descontaminación del solar.

La actuación ha comenzado con la retirada diferenciada de los materiales con fibrocemento localizados entre los escombros, según ha informado el Ayuntamiento.

Estos residuos requieren un procedimiento específico de manipulación, transporte y gestión, separado del resto de materiales acumulados en la parcela.

Los trabajos se desarrollan con supervisión ambiental y forman parte del proyecto aprobado para la limpieza del solar, donde está prevista la construcción de viviendas públicas.

La intervención permitirá retirar los restos acumulados y completar el tratamiento de los materiales conforme a la clasificación obtenida tras los análisis técnicos.

El resto de los residuos analizados ha recibido la calificación de no peligroso, por lo que será trasladado a un vertedero autorizado para este tipo de materiales.

La clasificación se ha establecido dentro del proceso de caracterización ambiental de los suelos y de los restos que deben retirarse.

La sociedad municipal Casco Antiguo mantiene la supervisión del proceso para garantizar que la retirada de residuos se realiza conforme a la normativa ambiental y de seguridad.

Estos trabajos constituyen un paso previo para avanzar en el proyecto de vivienda pública previsto en Los Mateos.