Landáburu (NNGG RM) denuncia en Madrid "el fracaso del Gobierno de Sánchez en políticas de juventud y vivienda"

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones de la Región de Murcia (NNGG RM), Antonio Landáburu, ha participado este fin de semana en la Academia de la Juventud de Nuevas Generaciones de Madrid, un espacio de formación política y debate que ha reunido a jóvenes dirigentes de distintas comunidades autónomas.

En el marco de esta escuela, Landáburu ha intervenido en una mesa de presidentes autonómicos, compartiendo experiencias y reflexiones con jóvenes responsables de Nuevas Generaciones de otras comunidades sobre los principales retos a los que se enfrenta la juventud española.

La Academia, organizada por Nuevas Generaciones de Madrid y su presidente Ignacio Dancausa, ha contado con la participación de ponentes de primer nivel, como el periodista Vito Quiles, o la exdiputada María San Gil, que reflexionó sobre principios, compromiso político y defensa de la libertad.

Asimismo, en las distintas jornadas han participado responsables nacionales del Partido Popular, entre ellos el secretario general del PP, Miguel Tellado, y ha sido clausurada por la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su intervención, Landáburu ha denunciado que "el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema de los jóvenes, consecuencia directa de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que han disparado los precios y han frustrado las expectativas de emancipación y futuro de toda una generación".