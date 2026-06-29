Landáburu (PP): "Los jóvenes no pueden esperar a que el PSOE decida dejar de bloquear la Ley de Vivienda"

Imagen del diputado regional del Partido Popular, Antonio Landáburu. - PPRM

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha acusado al PSOE de "bloquear" anteriormente la Ley de Vivienda impulsada por el presidente regional, Fernando López Miras, y ha advertido de que "los jóvenes y las familias de la Región de Murcia no pueden seguir esperando".

Landáburu ha realizado estas declaraciones en respuesta a los socialistas regionales, y ha afirmado que "la mejor forma de cumplir la Constitución es garantizar el derecho al acceso a la vivienda, que Sánchez ha convertido en un privilegio", según informa el PPRM.

El dirigente popular ha sostenido que "pretenden dar lecciones de constitucionalismo quienes bloquean una ley que busca hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución", y ha defendido que la norma autonómica ofrece "más oferta, más seguridad jurídica y menos burocracia".

Asimismo, ha señalado que "el PSOE habla mucho de vivienda, pero cuando hay que votar medidas concretas para desbloquear suelo, agilizar trámites y construir más vivienda asequible, elige el no". En esta línea, ha reprochado que "los mismos que ponen en duda los acuerdos parlamentarios del PP en la Asamblea son los que sacaron adelante su nefasta Ley de Vivienda con el apoyo de Otegui".

Landáburu ha insistido en que la iniciativa "no va de ruido, ni de titulares, ni de bronca política, sino de algo tan básico como que un joven pueda irse de casa".

Finalmente, ha afirmado que "la Región de Murcia necesita menos discursos vacíos y más soluciones reales. Y la ley de vivienda de López Miras es precisamente eso: una herramienta para construir más, desbloquear más y facilitar que más personas puedan acceder a una vivienda".