Landáburu (PP): "López Miras convierte la vivienda asequible en una oportunidad real para los jóvenes"

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular y presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Antonio Landáburu, ha asegurado que "el presidente Fernando López Miras convierte la vivienda asequible en una oportunidad real para los jóvenes al aportar soluciones residenciales de verdad".

Landáburu ha subrayado que este decreto supone un antes y un después en la política de vivienda, con medidas "pioneras y valientes" que permitirán acceder a un hogar más asequible en mucho menos tiempo del habitual.

"Mientras el PSOE se reparte sobres en Ferraz y a Sánchez solo le preocupa el coliving de su hermano, en la Región seguimos soluciones reales para acceder a una vivienda digna", ha señalado el diputado, quien ha recalcado que "el objetivo de 25.000 viviendas asequibles en cinco años es la mejor garantía de que la Región avanza con paso firme con políticas serias y responsables".

Asimismo, ha destacado que "el nuevo modelo de López Miras significa esperanza para miles de jóvenes y familias de la Región, que ya no tendrán que resignarse a retrasar su proyecto de vida". "Aquí tienen un Gobierno que cumple, que lidera la respuesta al gran reto de la vivienda con lo que demuestra que hay otra forma de gobernar de la mano del PP: con eficacia y resultados".

En este contexto, ha manifestado que "cuando se trabaja de cara a los ciudadanos, con quien hay que consensuarlo es con ellos y buscar su bienestar por encima de cualquier medida ideológica", mientras denuncia que "a nivel nacional se limitan a imponer un Plan Estatal de Vivienda que nace cerrado, sin diálogo y que vuelve a convertir la política de vivienda en un instrumento ideológico y armado de confrontación".

"Aquí no perdemos el tiempo, actuamos ante una preocupación real de los jóvenes, agravada desde que Sánchez está en la Moncloa" ha remarcado Landáburu, "queremos que en la Región de Murcia haya más hogares, que los barrios estén cada vez más vivos y que los jóvenes puedan construir su futuro en libertad", ha explicado Landáburu.

Y es que, en el decreto, además de reducción de trámites para acelerar la tramitación de las obras, se incluye opciones novedosas como el coliving y cohousing, "útiles no solo para los chanchullos del hermano de Sánchez, sino para primeras viviendas o personas mayores de nuestra tierra".

Con este decreto, "la Región de Murcia se coloca a la cabeza en soluciones de vivienda y rompiendo los muros que otros crean", ha remarcado el diputado para incidir en que mientras "el PSOE está rodeado de corrupción y vende humo con promesas que nunca llegan, López Miras trabaja de forma decidida y responde con hechos", ha finalizado Landáburu.