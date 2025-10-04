Landáburu (PP): "Lucas, como siempre, llega tarde y mal al hacer propuestas de movilidad"

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado hoy que "el PSOE de Lucas, nervioso por los 'sobres' de Ferraz, usa un incidente aislado para atacar al Gobierno regional", lo que demuestra "la baja catadura moral de los socialistas".

El diputado del PP, Antonio Landáburu, ha puesto de manifiesto que "el PSOE tiene poca credibilidad en materia de movilidad cuando están preparando un recorte en el nuevo mapa concesional del transporte estatal y son constantes los cortes ferroviarios que dejan tirados a miles de personas de manera habitual".

"No hemos oído hablar a Lucas del cuarto aniversario de corte de trenes a Lorca y Águilas que se cumplió esta misma semana, ni de la falta de frecuencias de AVE, tampoco de los alarmantes retrasos en las obras Corredor Mediterráneo, ni del AVE a Cartagena, el Arco Norte, la RM-1, el Tercer carril, o congestionado nudo de Espinado", ha lamentado el diputado.

"Lucas, como siempre, llega tarde y mal al hacer propuestas de movilidad que ya están contempladas por el Gobierno regional", ha asegurado el diputado, que recuerda que el Ejecutivo regional mantiene sus descuentos del 20 por ciento en las líneas interurbanas mientras el Gobierno socialista los ha bajado un 10 por ciento.

Landáburu ha tildado las manifestaciones del diputado Miguel Ortega de "puro oportunismo" usan el mismo modus operandi "de crispación" que Sánchez y que su delegado del Gobierno en la Región. "Mientras el PP gestiona, el PSOE intenta incendiar el debate a base de eslóganes y exageraciones con el único fin de tapar los numerosos casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez", ha aseverado.