Landáburu (PP): "Las viviendas para jóvenes en Lorca son la mejor demostración del compromiso de López Miras"

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MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha subrayado, en respuesta a los socialistas de la Región, que "las dos promociones de 16 viviendas para jóvenes en Lorca son la mejor demostración del compromiso del presidente Fernando López Miras y de la inoperancia de Pedro Sánchez, y es esto lo que molesta al PSOE".

"Si los jóvenes de la Región no cuentan con más promociones de vivienda como esta es por culpa del PSOE, que votó en contra de una ley innovadora diseñada para aumentar la oferta en el menor tiempo posible", ha apuntado Landáburu, después de que el diputado regional del PSOE, Miguel Ortega, apuntara que la construcción de 11 viviendas en 10 años "no es un éxito".

En este sentido, Landáburu ha aclarado que "no son 11 viviendas, sino dos promociones de 16 viviendas las que ya están en marcha en Lorca, a las que se unirán otras como las más de 100 anunciadas en Murcia por el presidente hace unos meses". Cabe señalar que a estas 11 viviendas en Lorca, cuya primera piedra se ha puesto este lunes, se suman a otras cinco en marcha en la calle Selgas.

"Además, es totalmente falso que las viviendas se estén construyendo gracias a una aportación del Gobierno central", ha puntualizado Landáburu, que ha asegurado que "quien más aporta a esta promoción de viviendas es el Gobierno regional, que impulsa la construcción con una inversión de fondos propios de un millón de euros, mientras que el Estado solo contribuye con 640.000 euros y el resto son aportaciones de fondos europeos y municipales".

"Si estuviera ya en vigor el decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, bloqueada por el PSOE, esas promociones de viviendas de Lorca podrían tener un número mayor de viviendas, porque se beneficiaría de las primas de edificabilidad que van ligadas a las obras en parcelas de titularidad pública", ha señalado el diputado regional.

Landáburu ha señalado que "también en Lorca, en Carraclaca, fue donde Pedro Sánchez prometió en 2023 que iba a construir 800 viviendas, pero aún no se ha puesto un ladrillo. "Como no se sabe nada tampoco de las 276.000 viviendas públicas que ha prometido en los distintos anuncios que ha hecho desde 2021", ha concluido.