Landáburu (PP): "El PSOE tapa su fracaso en vivienda con bulos, mientras López Miras da soluciones"

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha rechazado las críticas realizadas por el eurodiputado socialista y secretario de Vivienda del PSRM-PSOE, Marcos Ros, sobre la gestión de los fondos destinados a vivienda y ha acusado a los socialistas de "tapar su fracaso en materia de vivienda con bulos, mientras el presidente Fernando López Miras da soluciones a la principal preocupación de los jóvenes y las familias".

El parlamentario ha realizado estas declaraciones después de que Ros ha criticado la "incapacidad" del Gobierno regional para construir vivienda pública. Al hilo, Landáburu ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez no puede dar lecciones de gestión de fondos cuando ha renunciado a más de 3.000 millones de euros de préstamos europeos destinados a vivienda social por supuesta 'falta de demanda'", según han informado desde el partido.

Landáburu ha señalado al Gobierno central como "único responsable" del problema de la vivienda en España, ya que considera que "ha provocado una caída de la oferta, una escalada de los precios y una enorme dificultad para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda".

En este sentido, el 'popular' ha reclamado que "quienes han convertido la vivienda en el principal problema de los españoles no están en condiciones de dar lecciones a nadie".

El parlamentario autonómico ha defendido que "la nueva normativa regional de Vivienda Asequible incorpora medidas pioneras en España para agilizar trámites, movilizar suelo y facilitar la construcción de más viviendas para jóvenes y familias de rentas medias". Asimismo, ha destacado que permitirá promover hasta 25.000 nuevas viviendas en la Región de Murcia durante los próximos años".

"Más de 1.000 jóvenes han accedido ya a su primera vivienda gracias al Aval Joven; se han adquirido y cedido 169 viviendas sociales; se han impulsado ayudas para la construcción de 102 viviendas de alquiler asequible; y se continúa avanzando en la nueva promoción de 100 viviendas para jóvenes en Murcia", ha subrayado.

Al hilo, el diputado del PP se ha preguntado "dónde están las 270.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez desde que empezó la legislatura". "La verdad es que no se sabe absolutamente nada porque nada se ha construido, ni tan siquiera aquellas viviendas para jóvenes que el PSOE anunció a bombo y platillo en un descampado en Carraclaca", ha apostillado.

Finalmente, el diputado popular ha exigido al PSOE "que deje de utilizar la vivienda como arma política y empiece a defender los intereses de la Región de Murcia ante el Gobierno de España".