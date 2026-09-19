'El Langui' enciende la llama de Carthagineses y Romanos

La Plaza del Ayuntamiento ha vuelto a llenarse un año más de cartageneros, festeros y visitantes que se han convertido en testigos del inicio de la XXXVII edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos con el pregón pronunciado por Juan Manuel Montilla - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Plaza del Ayuntamiento ha vuelto a llenarse un año más de cartageneros, festeros y visitantes que se han convertido en testigos del inicio de la XXXVII edición de las Fiestas de Carthagineses y Romanos con el pregón pronunciado por Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido popularmente como 'El Langui', que no ha defraudado al público asistente.

El acto, como ya es habitual, ha arrancado con la llegada de los principales personajes de las Fiestas, Himilce, Emilia Paula, Aníbal y Escipión, escoltados por una amplia representación de Tropas y Legiones, acompañando al pregonero que en su alocución, desde el balcón principal del Palacio Consistorial, ha estado acompañado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, junto al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, tenientes de alcalde, portavoces municipales y otros miembros del gobierno y la corporación municipal, además del presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo José Conesa.

El Langui comenzó entre risas, disculpándose por su estado físico -"estoy como para calzar sandalias romanas y dar tres pasos"- y declarándose neutral en la histórica rivalidad: "Yo vengo de pan bendito, así que esta noche somos tres bandos". Confesó haberse rendido ya ante la ciudad tras degustar marineras, caldero y asiático, productos que reivindicó como "made in Cartagena".

El pregonero, que aseguró tener familia cartagenera por parte de padre, destacó que estas fiestas no son solo trajes y bandos, sino "historia, identidad, barrio, familias y amigos". Subrayó que cuando un pueblo mantiene viva su historia y se la transmite a sus hijos, "esa historia ya no está en los libros, está viva".

Además, aprovechó el atril para hablar de sus propias batallas: las dificultades, los "no puedo" y los prejuicios que ha superado a lo largo de su vida, recordando que a sus 47 años compite con España en boccia. "Las mejores batallas no son las que ganas contra alguien, son las que ganas contigo mismo", sentenció, arrancando uno de los aplausos de la noche.

También tuvo palabras para la actualidad: pidió que nunca nos contagien "el odio ni la crispación", recordando que en otros lugares las batallas son reales y solo dejan "muerte y destrucción". "Por encima de las ideas está el respeto, la empatía y los derechos humanos", afirmó.

Como rapero, cerró con unas barritas improvisadas -"Que suene fuerte Cartagena, que esta noche no haya pena / Si hay batalla, que sea buena, y después todos a la cena"- y animó a cartagineses y romanos a dejar a un lado el pique cuando se quiten los cascos: "Debajo de todo eso, sois Cartagena, y ahí no hay dos ejércitos".

El pregón concluyó con un llamamiento a disfrutar de las fiestas "familia", a cuidar del que tenemos al lado y con un sonoro "¡Viva los cartagineses, vivan los romanos y viva Cartagena!" que dio el pistoletazo de salida a diez días de historia, alegría y fuego.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado antes del pregón el trabajo de Tropas y Legiones para hacer de Carthagineses y Romanos una fiesta abierta, integradora y accesible, en la que todas las personas puedan participar en los actos, desfiles y jornadas de convivencia del campamento.

Arroyo ha subrayado el esfuerzo realizado por los festeros para avanzar en la inclusión y ha señalado que ese trabajo ha permitido convertir Carthagineses y Romanos en "la fiesta más inclusiva de España".

"Habéis creado una fiesta para todos. Habéis trabajado mucho para hacer de Carthagineses y Romanos una fiesta abierta, integradora y accesible", ha afirmado la alcaldesa, que ha añadido que "sin excepciones, todos podremos disfrutar de actos y desfiles y de jornadas de convivencia en el campamento", ha añadido.

La alcaldesa se ha dirigido también a los cerca de 6.000 festeros que cada año participan en la celebración y les ha agradecido su dedicación para mantener viva la historia de Cartagena y acercarla tanto a los cartageneros como a quienes visitan la ciudad durante estos días.

Arroyo ha recordado que las fiestas permiten revivir uno de los episodios que marcaron la historia de Cartagena y ha destacado su vinculación con el patrimonio histórico de la ciudad. "Cada año, seis mil festeros nos regaláis, con inmensa entrega y generosidad, un viaje al pasado. Un viaje que nos conecta a nuestras raíces y nos despierta el orgullo de pertenecer a la capital de los dos imperios", ha señalado.

La alcaldesa ha agradecido además a Tropas y Legiones su contribución a la difusión del patrimonio recuperado y su reconocimiento al trabajo de quienes velan por la seguridad durante las fiestas.

La intervención de Arroyo ha precedido al pregón con el que Cartagena inicia una nueva edición de Carthagineses y Romanos, fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional que este año alcanzan su 37 aniversario.

ENCENDIDO DEL FUEGO SAGRADO

Antes de la celebración del acto del pregón se producía la llegada del Fuego Sagrado al Cerro del Molinete, donde la alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada por la consejera de Turismo, Carmen Conesa, aguardaba el encendido junto a los festeros.

Allí han destacado la importancia que las fiestas tienen no solo para el municipio, sino para toda la región, y la gran labor de promoción turística que desarrollan instituciones y Federación a lo largo de todo el año.

El Iter Ignis ha partido este año desde el Mirador de Amílcar Barca de Elche de la Sierra, de manera que la antorcha ha recorrido más de 230 kilómetros atravesando Hellín, Cieza, Ricote, Alhama de Murcia y Fuente Álamo, hasta su llegada Cartagena.