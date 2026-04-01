Libertad provisional para el investigado por retener durante dos años a una mujer en Murcia

Archivo - El investigado por retener durante dos años a una mujer en contra de su voluntad el día que pasó a disposición judicial - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza nº 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado la libertad provisional del investigado que se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 13 de febrero en una causa en la que se investigan presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, amenazas y coacciones en el ámbito familiar.

La resolución explica que, tras la práctica de diversas declaraciones testificales y la incorporación de nueva documentación, han surgido dudas sobre algunos aspectos del relato inicial que motivó la adopción de la medida de prisión provisional. El auto señala que los indicios "si bien se mantienen carecen de la virtualidad inicialmente concedida para el mantenimiento de la medida restrictiva de la libertad", según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

La magistrada subraya que la investigación continúa, con diligencias aún pendientes, entre ellas el reconocimiento forense de la denunciante, la incorporación de su historial sanitario y una pericial sobre terminales móviles.

El auto acuerda la libertad provisional del investigado con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes y comunicar cualquier cambio de domicilio. Asimismo, mantiene la prohibición de aproximación y comunicación con la denunciante acordada en la resolución de 13 de febrero.

El investigado fue detenido el pasado 12 de febrero por un presunto caso de violencia de género, al retener en contra de su voluntad a una mujer que constaba como desaparecida en una vivienda de la pedanía murciana de San José de la Vega. Además, se arrestaron a tres personas más como presuntos encubridores.