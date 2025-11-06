El libro 'Última estación Hendaya (In memoriam Fulcanelli)' desvela los secretos alquímicos de la Catedral de Murcia

MURCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los historiadores Pablo Alonso Bermejo y Dolores Gallardo Amat han presentado este jueves su último libro, 'Última estación Hendaya (In memoriam Fulcanelli)", en el que invitan a descubrir los secretos alquímicos y simbólicos de la Catedral de Murcia.

En la presentación, los autores han estado acompañados por la vicealcaldesa de Murcia y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Con motivo del centenario de 'El Misterio de las Catedrales' (1926), obra del hermetismo del siglo XX escrita bajo el seudónimo de Fulcanelli, los autores sitúan frente a frente dos enclaves aparentemente inconexos: la Cruz de Hendaya, centro de especulaciones sobre el fin del mundo, y el edificio del Coro de la Catedral de Murcia, cuya riqueza simbólica encierra un mensaje relativo a la segunda venida de Cristo.

El estudio descubre que en el Coro murciano abundan las referencias herméticas, entre ellas la salamandra, criatura mítica asociada al fuego purificador. En la Catedral de Notre-Dame de París, Fulcanelli señalaba que los alquimistas del siglo XIV se reunían ante la "puerta roja, adornada con salamandras". Curiosamente, en Murcia, este símbolo aparece en una ménsula de la Capilla de Santa Bárbara, grabado en una campana de la torre y también en la fachada del edificio de la plaza del Cardenal Belluga nº 5.

"¿Qué ocurre en Murcia?". La respuesta parece remontarse al incendio de la Catedral en 1854, que destruyó buena parte del templo desde el altar mayor hasta el órgano. La posterior reconstrucción incorporó elementos propios de un romanticismo tardío y de un medievalismo fantástico, fruto de la imaginación de un diseñador fascinado por el simbolismo alquímico.

La conexión entre el Coro y la casa de Belluga nº 5 conduce a la figura de Gerónimo Torres (1822-1879), deán de la Catedral de Murcia, político liberal y personaje decisivo de su tiempo. Su sobrina Dolores Torres García-Otazo mandó grabar sus iniciales en la fachada de Belluga nº 5 y, tras la publicación de Las Moradas Filosofales de Fulcanelli en 1929, quizás inspirada por su mensaje, quiso convertir su vivienda --con la ayuda del arquitecto Joaquín Dicenta-- en una auténtica "mansión filosofal".

'Última estación Hendaya (In memoriam Fulcanelli)' recorre el edificio del Coro de la Catedral desde una perspectiva diferente y simbólica, revelando un diálogo entre arte, historia y alquimia. Los autores destacan que este trabajo, además de rendir homenaje a Fulcanelli, celebra el vínculo entre la ciudad de Murcia y su legado espiritual y artístico, en un año tan significativo para la capital del Segura.

Pérez ha avanzado que el alcalde, José Ballesta, ha decidido nombrar a los autores como "embajadores" del 1.200 aniversario de la ciudad. "Ellos se han implicado y han mostrado un compromiso muy profundo en la investigación, en la puesta en valor y en trasladar esos mensajes más allá de nuestras fronteras", ha afirmado la vicealcaldesa.

SOBRE LOS AUTORES

Pablo Alonso Bermejo (Sevilla, 1961) es licenciado en Historia Medieval por la Universidad de Málaga y miembro de la Academia Andaluza de la Historia. Autor de diversas obras sobre simbología como 'Viaje Nocturno a Caravaca' (1999), 'Oseira, donde se posa el Fénix' (2001), 'Las estrellas de Eunate' (2009), 'La Ventana de la Aparición' (2011) o 'Quintaesencia de Vélez' (2021), ha impartido conferencias sobre simbología en Ourense, Navarra y Murcia.

Dolores Gallardo Amat (Murcia, 1954) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Ambos son matrimonio, residen en Sevilla y 'Última estación Hendaya' es su segunda obra conjunta.