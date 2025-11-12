Llega la séptima edición de Math_TalentUM, el concurso de la UMU para disfrutar con las matemáticas

Las inscripciones estarán abi (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha convocado la séptima edición del certamen Math_TalentUM 2026, con el fin de animar a los estudiantes de la Región a descubrir que las matemáticas juegan un papel esencial en la realidad cotidiana y no son una disciplina abstracta, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Organizado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) y la Facultad de Matemáticas, en este evento podrán participar equipos de quinto y sexto curso de Primaria (nivel 1); primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (nivel 2); y tercero y cuarto de ESO y Formación Profesional Básica (nivel 3).

Cada equipo, formado por un docente y entre tres y cinco estudiantes del mismo centro y nivel, realizará una creación con fundamentación matemática o que fomente e impulse el uso de esta disciplina. Se trata de descubrir elementos matemáticos en el entorno circundante y llevar a cabo una "creación" en forma de relato, poesía, teatro, pintura, escultura, materiales digitales o manipulativos.

Los proyectos podrán inscribirse hasta el 31 de diciembre de 2025 y será el 14 de enero de 2026 cuando el jurado seleccionará un máximo de diez equipos por nivel.

Este concurso, impulsado por profesorado de la Facultad de Matemáticas, quiere fomentar las vocaciones por esta asignatura desde las etapas educativas más tempranas.

Además, mediante la participación del profesorado, buscan implementar nuevas técnicas docentes que promuevan un aprendizaje científico más eficiente, dinámico, creativo y enriquecedor en las aulas.

SIGUIENTES FASES

Una vez inscritos, los participantes deberán realizar un vídeo donde se desarrolle el proyecto. Este se enviará a 'mathtalentum@um.es' antes del 13 de marzo de 2026. Los vídeos serán expuestos en la página web de Math_TalentUM.

Para la selección de equipos que pasan a la Fase Final se realizará un proceso de votación de modo telemático, de manera independiente en cada nivel, hasta el 27 de marzo de 2026.

La fase final tendrá lugar el 8 de mayo de 2026. En esta, los equipos participantes pondrán a prueba su ingenio y habilidades matemáticas para hacerse los vencedores de una nueva edición.

El certamen cuenta con la colaboración de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y los departamento de Matemáticas y Estadística e Investigación Operativa de la UMU.