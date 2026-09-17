Las lluvias obligan a suspender la segunda jornada de UNVEX en San Javier (Murcia) - UNVEX

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Las lluvias registradas en el entorno del Antiguo Aeropuerto Civil de San Javier (Murcia) han obligado a la organización a suspender la segunda jornada de la décima edición de la Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX).

El evento transcurría con normalidad durante la celebración de la primera mesa del programa --centrada en la integración de los sistemas no tripulados en la sociedad moderna-- hasta que irrumpió un episodio de intensas precipitaciones que afectó al recinto de las carpas y a las zonas de exposición.

Ante este escenario, y atendiendo a las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades de seguridad, la organización ha dispuesto la suspensión inmediata de la totalidad de las actividades. La decisión se ha adoptado con el fin de garantizar la integridad física de asistentes, ponentes, expositores y personal técnico.

La organización de UNVEX ha lamentado los inconvenientes ocasionados por esta medida de fuerza mayor a los participantes y ha trasladado su agradecimiento a Protección Civil, la Base Aérea de San Javier y al resto de organismos implicados en la gestión de la incidencia.