Lola Herrera, José Sacristán, Josep Maria Pou e Irene Escolar, en la nueva temporada de los teatros de Murcia

Archivo - José Sacristán en la presentación de la obra ‘El hijo de la cómica' - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada llevará a los escenarios de Murcia a grandes nombres de las artes escénicas en algunos de los montajes más destacados del circuito nacional.

Teatro y música son las disciplinas con mayor peso en la próxima temporada, ocupando un 40% y 20% de la programación, respectivamente, seguidas de la danza y los monólogos (un 10% cada uno). Además, los espectáculos nacionales suponen el grueso (66%), al tiempo que se da un lugar especial a los proyectos murcianos con un 27% de presencia de compañías locales.

Según las estimaciones, el porcentaje de ocupación en los espectáculos de programación durante la temporada que ahora se cierra ha aumentado en un 10% en comparación con la de septiembre de 2025 a enero de 2026.

Las entradas para la mayor parte de la programación ya están a la venta en las páginas web teatrocircomurcia.es y teatroromea.es y en las taquillas de estos espacios, que ofrecen descuentos y bonificaciones para grupos y diversos colectivos.

La programación comenzará en septiembre con el ciclo Teatro en Feria, que traerá al Romea la recientemente adaptada en Netflix '53 Domingos' (los días 3 y 4) de Cesc Gay con Julián López, a Agustín Jiménez en 'Pero no se lo digas' (el día 6), la versión del '3 ratones ciegos' de Agatha Christie 'La ratonera' (el miércoles 9), el clásico renovado 'La Celestina. Hilando fino' (el día 11), a Pepón Nieto en 'La pasión infinita' (en una doble cita los días 12 y 13), y al matrimonio de Pablo Carbonell y Pastora Vega en 'Género de dudas' (el día 14).

Además, acogerá 'Esencia' (2 de octubre) con Juan Echanove y Joaquín Climent; una revisión del mito clásico con 'Fedra, en los infiernos' (10 de octubre) con Lydia Bosch; 'Gigante' (16/10), un montaje en el que Josep Maria Pou encarna a un Roald Dahl envuelto en polémica; y el estreno de 'Verborrea', la nueva pieza de Pablo Remón, con Javier Cámara, Israel Elejalde y Marta Nieto.

También pasará por estas tablas el homenaje de José Sacristán a Fernán Gómez en 'El hijo de la cómica' (5-6/10); la comedia 'El barbero de Picasso', protagonizada por Pepe Viyuela (13/11); y 'Camino a la Meca', con Lola Herrera dirigida por Claudio Tolcachir (12 y 13 de diciembre); También en diciembre, Aitana Sánchez-Gijón será la protagonista de 'Malquerida' e Irene Escolar subirá al escenario en 'Personas, lugares y cosas', de Duncan MacMillan, dirigida por Pablo Messiez.

Completan la programación teatral del Romea 'El peso del silencio' (07/10), 'El Rey Felón' (15/10), 'La Barraca' (24/10), el ya tradicional 'Don Juan Tenorio' de la Compañía Cecilio Pineda (del 28/10 al 01/11), 'El señor Ibrahim y las flores del Corán' (12/11), 'Mihura, el último comediógrafo' (21/11), el estreno de 'Algas' de la compañía murciana Los Menos (04/12) y 'André y Dorine' de Kulunka Teatro (19/12).

La primera obra teatral que pase por el Teatro Circo Murcia será 'Gool' (01/11), una comedia sobre el deporte rey. Además, el festival accesible e inclusivo Determinantes, que se traslada al mes de noviembre, tendrá un gran peso en la programación del Teatro Circo Murcia, que será su sede. La primera de sus citas será con 'Caballito de mar' (el martes 17), una reflexión sobre el cuerpo y los códigos de género, para seguir con el monólogo 'Imprescindible lesbiana' (miércoles 18), la obra sobre chemsex 'El gé' (el día 19), la celebración de una gala drag queen (viernes 20), el monólogo de ficción documental sobre fraude de género 'Dysphoria' (el día 25) y la coreografía de Manuel Liñán 'Muerta de amor' (al día siguiente), para acabar recibiendo a Bob Pop con el monólogo 'Hablar no sirve de nada' (el sábado 28).

En cuanto a la danza, el 30 de octubre llega al Teatro Circo Murcia 'No', la gran triunfadora de los Premios Max 2026, al alzarse con los galardones a Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Femenina de Danza. En esta disciplina, también acogerá 'Mini-break' (03/10), el proyecto sobre las diferentes formas de duelo 'Óbito' (10/10), 'Lo que ocurre en un instante' (12/11), el ballet 'El Cascanueces' (18-20/12). El Teatro Romea, por su parte, comenzará la temporada con danza con 'Atávicas. Mujeres de Lorca hacia la libertad' (10/09) para recibir posteriormente '¿Dónde está Alicia?' (07/11) y el ballet de 'La Bella Durmiente' (09/12).

Entre la programación musical, destaca el concierto en solitario de Sean Frutos (21/11) y la elección de Maestro Espada de terminar su gira en el Teatro Romea con el concierto 'La despedía' (03/10).

Por los escenarios de la capital murciana también sonarán las melodías del pianista James Rhodes con su espectáculo 'Manía' (02/10), del 'Tubular Bells' de Mike Oldfield interpretado por una orquesta (11/10) y del rythm & blues de Eli Paperboy Reed (31/10). También presentarán sus directos Javier Ruibal (23/10), Clara Peya (07/11), Santiago Auserón con su nuevo proyecto 'Nerantzi' (08/11), Carey (14/11) y Laura Gallego (12/12). Luar na Lubre celebrará su 40º aniversario (09/10), Noise Box su 25º (11/12), Francisco su 45º (24/01), y Unrisen Queen sus 15 años admirando a los de Freddie Mercury (22/11).

Además, José Mercé homenajeará a Manuel Alejandro (17/10), Tamara Jerez a Rocío Jurado (04/10), Borja Niso a Ludovico Einaudi (24/10), Juan Valderrama hará un recorrido por los grandes de la copla (25/10), Julio Iglesias Jr repasará el repertorio de su padre (15/11), 'Una rosa es una rosa' interpretará a Mecano en clave flamenca (20/11), 'Techno pop' recuperará los éxitos de los 80 y 90 (13 y 14/01) y 'Crossing the Road' propondrá una mirada diferente de The Beatles (30/01). La lírica tendrá su lugar con 'Madama Butterfly' (22/10), 'La Flauta Mágica' (19/11) y un concierto de góspel (22/12) con The Black Heritage Choir.

El peso de la programación de humor recae sobre el festival Murcia Sonríe. Al TCM llegarán, en octubre, Goyo Jiménez (del 13 al 15), la formación sevillana La Chirigota del Bizcocho y Petite Lorena (ambos el 17), David Navarro y Abián Díaz (el 18 los dos), así como el show de cómicas con Martita de Graná, Virginia Riezu y Antonia Triviño (el 16). Por su parte, al Romea llegarán en noviembre David Domínguez (el jueves 26), Ernesto Sevilla (del 27 al 29), Ángel Martín (el día 28), e Ismael Lemais con Isita Díaz (el domingo 29). Completan la programación de humor la dupla formada por Candela Peña y Secun de la Rosa (04/10), Xavi Daura (10/01) y Daniel Fez (17/01), todos en el Teatro Circo Murcia.

El circo contemporáneo también tendrá cabida en la oferta con 'Tenet' (23/10), 'Akri' (06/11), la revisión que la compañía australiana Circa del clásico 'El Lago de los Cisnes', en 'Duck Pond' (17/12), y la 5ª edición de 'Circo de Sur a Sur' (29/01). También se celebrará en noviembre el festival Titeremurcia, que dejará en los teatros de Murcia las funciones 'Bunji, la pequeña koala' (08/11), 'Lovo' (11/11), 'Saeta' (13/11) y 'Racontars Arctiques' (15/11).

Para los más pequeños habrá una programación de navidad con la obra de teatro musical 'El Grinch: ¿y si este año nos roban la navidad?' (del 26 al 30 de diciembre), 'La Superfiesta' de Superthings (29/12) y Blancanieves (02-04/01). Además, están programado los espectáculos 'Ni truco ni trato' del mago Abraham Gallego (05/09), 'I love rock and roll' (11/10), Pica Pica con un especial de Halloween (18/10) y el cantajuego 'Yo quiero ser' (22/11).

La recta final de la programación estará protagonizada por el ciclo Clásicos en Enero, con el ballet de 'Romeo y Julieta' (el viernes 8) y la actuación de Rafael Álvarez 'el Brujo' y su oda a los bufones en 'Volar con los pies en el suelo' (los días 9 y 10).

El ciclo también incluye el homenaje a Ana Caro de Mallén de 'Ana por Ana: barroco a compás flamenco' (viernes 15), la cruda tragedia de 'Medea' (sábado 16), la comedia burlesca y musical de 'La Desconquista' (23 de enero) y la versión actualizada del clásico de Shakespeare 'R&J' (30 de enero).