López Aragón: "La Región de Murcia es una de las CCAA más dinámicas, con más inversión y menos burocracia"

La Consejera De Empresa, Empleo Y Economía Social, Marisa López Aragón, Durante La Comparecencia - CARM

MURCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha afirmado este miércoles que la Región de Murcia ha cerrado 2025 "como una de las comunidades más dinámicas desde el punto de vista económico, con más inversión, menos burocracia, récord de empleo y un firme respaldo a empresas y autónomos".

López Aragón ha señalado que en el pasado ejercicio la Región "no se ha quedado quieta" y ha optado por "el camino de la libertad económica, el de apoyo a la iniciativa privada y también el de la simplificación administrativa", frente a un escenario estatal "de mayor rigidez e inseguridad regulatoria".

"En 2025 hemos demostrado que somos un gobierno que cumple", ha asegurado la consejera, quien ha señalado que "la mayoría de los compromisos adquiridos" por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en 2023," hoy son realidades" y que la Región de Murcia "es un destino fiable para invertir".

En este sentido, ha puesto en valor los datos de la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que desde su creación hace 10 años ha atendido 272 proyectos empresariales, que han supuesto 6.344 millones de euros de inversión y cerca de 9.000 empleos creados.

En 2025 se han impulsado 13 proyectos, con 327 millones de euros de inversión y 469 nuevos empleos, en sectores estratégicos como la economía verde, la industria y los servicios vinculados al bienestar.

Uno de los ejes del balance aportado por López Aragón ha sido la simplificación administrativa, con la aprobación en 2025 de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia.

La consejera ha explicado que esta norma amplía la declaración responsable, refuerza el silencio administrativo positivo, elimina trámites innecesarios y mejora la coordinación entre administraciones, lo que se traduce en "menos papeles, menos plazos y menos costes para quien quiere invertir o emprender".

"Frente a un Estado que multiplica normas y cargas, el Gobierno regional reduce burocracia y confía en quien crea empleo", ha sostenido.

INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y 'STARTUPS'

La consejera también ha puesto el acento en la innovación como motor del empleo de calidad. La inversión en I+D alcanzó en 2024 un récord histórico de 468,4 millones de euros, un 9,9 por ciento más que el año anterior, situando a la Región como la cuarta comunidad con mayor crecimiento interanual.

Las empresas lideran este esfuerzo, con 243,4 millones de euros invertidos, un incremento del 17,7 por ciento, y más del 50 por ciento de la I+D regional ejecutada por el sector privado.

En 2025, el Instituto de Fomento (Info) apoyó más de 1.300 proyectos empresariales, movilizando 25,5 millones de euros en ayudas, cifra que se incrementará con nuevas convocatorias por más de 21 millones de euros adicionales.

En materia de emprendimiento, la consejera ha destacado que la Región crea 8,1 empresas al día, por encima de la media nacional, y que el ecosistema tecnológico regional cuenta ya con 207 'startups', que generan más de 2.300 empleos cualificados y 270 millones de euros en riqueza.

Además, la Región de Murcia es la primera provincia de España en número de Sellos de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.

EXPORTACIONES Y EMPLEO EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Pese al contexto internacional, las exportaciones regionales superaron los 11.200 millones de euros entre enero y octubre, con más de seis millones de euros destinados a programas de internacionalización.

La Región fue, además, la primera comunidad autónoma en crear un Comité de Aranceles con Estados Unidos para anticiparse y acompañar a las empresas exportadoras.

En cuanto al empleo, la Región cerró el año con 677.862 afiliados a la Seguridad Social, el mayor dato de la serie histórica para ese mes, con casi 17.500 afiliados más que hace un año.

El paro se situó en 73.481 personas paradas, lo que supone 5.475 menos que hace un año, y un descenso del 6,93 por ciento, el mejor dato en un mes de diciembre desde 2007. "Los datos demuestran que cuando se gobierna pensando en la economía real, el empleo responde", ha afirmado López Aragón al respecto.

La consejera también ha incidido en las políticas dirigidas a jóvenes, formación e industria, con programas como SEF-ALMA y Conexión Empleo, dotado con cinco millones de euros, así como la puesta en marcha del Centro de Capacitación Industrial y Tecnológica de Cartagena, con una inversión del Gobierno regional de 5,5 millones.

En el ámbito de los autónomos, la consejera ha subrayado que "este Gobierno está del lado de los autónomos con hechos", destacando la Cuota Cero ampliada, que ha beneficiado a más de 2.100 autónomos con 6,4 millones de euros, así como el crecimiento hasta los más de 105.800 autónomos afiliados.

El VI Pacto por la Economía Social 2025-2028 moviliza 55 millones de euros, un 129 por ciento más que el anterior, con el objetivo de crear más de 6.000 empleos de calidad.

López Aragón ha asegurado que "2025 deja una Región que avanza, que atrae inversión, reduce trabas, apoya a empresas y autónomos y crea empleo como nunca", y ha defendido que "frente a un modelo de control e intervención, el Gobierno regional apuesta por la libertad económica, el progreso y las oportunidades. Ese es nuestro modelo y ese es nuestro compromiso".