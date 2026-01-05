López Aragón: "El rumbo de las políticas activas del Gobierno regional está dando resultados para la ciudadanía"

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante de la rueda de prensa - CARM

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha afirmado este lunes que los datos del empleo registrados a cierre de 2025 "confirman que el rumbo de las políticas activas de empleo, formación y apoyo al tejido productivo del Gobierno regional está dando resultados para la ciudadanía".

López Aragón ha hecho estas declaraciones durante la presentación los datos de empleo correspondientes a diciembre, que reflejan que la Región registra 73.481 personas paradas, lo que supone 5.475 menos que hace un año, y un descenso del 6,93 por ciento, "el mejor dato en un mes de diciembre desde 2007".

A nivel nacional, el paro registró una disminución con respecto al año anterior del 5,94 por ciento, esto es, "0,99 puntos menos que la Región, que fue la quinta comunidad autónoma que registró una mayor reducción relativa anual", según informaron fuentes del Ejecutivo murciano en un comunicado.

En el comportamiento mensual, el paro bajó en 1.039 personas respecto a noviembre, lo que equivale a un 1,39 por ciento, mientras que a nivel nacional la reducción fue del 0,67 por ciento, 0,72 puntos menos que la Región, que ha sido la tercera comunidad con mayor descenso relativo mensual.

En lo que respecta a la afiliación a último día a la Seguridad Social, el año 2025 cierra con un total de 677.862 afiliados, el dato más alto para un mes de diciembre de toda la serie histórica. Esto se concreta en 17.499 afiliados más que hace un año, un 2,65 por ciento.

A nivel nacional, el crecimiento anual fue del 2,26 por ciento, 0,39 puntos inferior al crecimiento regional.

La Región de Murcia fue la tercera con mayor crecimiento relativo interanual. En comparación con el mes anterior, la afiliación a último día descendió en 5.114 afiliados, un 0,75 por ciento, registrándose una reducción del 0,88 por ciento a nivel nacional, lo que supone que la afiliación en la Región de Murcia disminuye 0,13 puntos menos que a nivel nacional.

López Aragón ha subrayado que estos datos reflejan "un avance sólido y equilibrado" y ha afirmado que "no son solo cifras, también son oportunidades reales para miles de familias de la Región de Murcia. Cerramos 2025 con excelentes resultados y demostramos que nuestras políticas funcionan".

Según la consejera, uno de los aspectos más destacados es la mejora entre los colectivos que generalmente cuentan con más dificultades para la inserción. Así, entre los mayores de 45 años, el paro baja en 3.240, y la caída del paro femenino es mayor que la del masculino.

El paro femenino baja en 3.268 mujeres, frente a 2.207 hombres. También desciende el paro entre quienes buscan su primer empleo, con 784 personas menos, "lo que muestra que estamos abriendo puertas y creando primeras oportunidades", ha insistido López Aragón.

Por sectores, el paro bajó en 2025 en todos los sectores de actividad económica: servicios (-2.837); agricultura (-494); construcción (-726) e industria (-634).

López Aragón ha resaltado el impacto de la formación y el vínculo con el tejido empresarial y ha afirmado que "hemos apostado por la cualificación profesional y por una formación alineada con lo que necesitan las empresas. Y los datos demuestran que esa estrategia está funcionando".

Asimismo, ha puesto en valor el papel del emprendimiento, ya que "el autoempleo es empleo y vamos a seguir apoyando a quienes deciden emprender, innovar y generar riqueza y oportunidades en la Región".

La Región de Murcia alcanzó a final del año los 105.802 autónomos, 1.532 trabajadores por cuenta propia más que en diciembre de 2024, lo que supone un aumento del 1,47 por ciento. En este sentido, la consejera ha informado de que en 2026 el Gobierno regional "reforzará esta línea de trabajo".

"Seguiremos ampliando programas de formación, impulsando el autoempleo, apoyando a mujeres, jóvenes y parados de larga duración y consolidando empleo estable y de calidad. Nuestro objetivo es claro: que el crecimiento llegue a todos", ha añadido.