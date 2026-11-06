López Miras: "El 29N nos jugamos reconstruir el país y recobrar la seguridad de las familias"

De izquierda a derecha: la cabeza de lista al Congreso por la Región, Miriam Guardiola; el líder del PPRM, Fernando López Miras, y el presidente del PP en Mula, Francisco Pastor - PPRM

MULA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, afirmó este jueves por la noche, durante un mitin celebrado en Mula, que en las elecciones del 29 de noviembre "nos jugamos poder reconstruir el país" y "recobrar la seguridad de las familias y la confianza en las instituciones".

López Miras acusó a Pedro Sánchez de "haber roto durante estos ocho años la confianza de los españoles en sus instituciones y de haber acabado con la tranquilidad de las familias", según ha informado el partido en un comunicado.

Acompañado por la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, y el presidente del PP de Mula, Francisco Pastor, el líder del PP autonómico destacó que Feijóo representa "esa alternativa, la gestión, el rigor y la toma de decisiones necesarias, más necesarias que nunca".

Al hilo, incidió en que las elecciones son "trascendentales" y van mucho más allá de la política y de la ideología porque "nos jugamos algo tan importante como recobrar la seguridad de las familias, la confianza en las instituciones, en la convivencia en nuestra sociedad, en nuestro país, en lo que somos".

Durante su intervención, López Miras hizo referencia a la nueva operación desarrollada por la UCO, que, según la información publicada, ha supuesto un nuevo registro en Adif y, entre otras actuaciones, la detención del exchófer de Pedro Sánchez.

El presidente del PPRM afirmó que "de ese coche en el que recorrían España, todos han sido detenidos: Ábalos, Cerdán, Koldo, hoy su propio chófer y ahora solo queda él, solo queda el número uno".

En el acto, celebrado en el centro municipal de personas mayores junto a vecinos de la localidad, el presidente del PPRM reiteró que "los españoles se merecen algo mucho mejor" y destacó el trabajo del presidente del PP de Mula, Francisco Pastor.

En este sentido, aseguró que Pastor es "el representante del proyecto de Feijóo, de mi proyecto, en Mula", y puso en valor su trabajo y su compromiso con el municipio.

Entre las iniciativas que, según López Miras, materializan la gestión del PP y que se han puesto en marcha en Mula se encuentran las obras recientemente adjudicadas por el Gobierno regional para el nuevo colector del municipio y la inversión de 1,5 millones de euros que destinará a dos nuevos colectores.

Asimismo, el presidente del PPRM también advirtió de que las elecciones del 29 de noviembre "van mucho más allá de la política y de la ideología" y que en ellas "está en juego la seguridad de las familias, la confianza en las instituciones y la convivencia entre españoles".

López Miras acusó a Sánchez de haber convertido España en un país en el que "están sucediendo cosas que solo pasan en países subdesarrollados" y denunció que durante sus ocho años de Gobierno "ha roto la confianza de los españoles, de los ciudadanos en sus instituciones, la seguridad de las familias, su tranquilidad".

Frente a esta situación, defendió la necesidad de "recobrar la confianza en las instituciones" y de "romper ese muro que Sánchez ha levantado entre españoles".