López Miras acompaña a la Virgen de la Fuensanta en la Romería de regreso a su santuario - COMUNIDAD

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha participado este martes en el traslado en Romería de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta hasta su santuario, en lo que es el colofón de la Feria de septiembre de Murcia.

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha participado previamente en la misa de despedida de la patrona, celebrada en la catedral. En la que es una de las festividades más multitudinarias de la Región, López Miras ha destacado "el cariño y la devoción" de los murcianos hacia la 'Morenica', y ha afirmado que "como presidente del Gobierno regional y como Caballero de la Fuensanta, es un honor estar presente cada año en esta celebración".