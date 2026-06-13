López Miras acusa al Gobierno central de actuar contra el Tajo-Segura por "una cuestión política"

López Miras en la clausura de la XX Asamblea General de la cooperativa Alimer - CARM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusó hoy al Gobierno central de actuar contra el trasvase Tajo-Segura por "una cuestión política". En este sentido, López Miras afirmó que en este camino para frenar el recorte propuesto por el Ministerio "hay que estar unidos".

López Miras realizó estas declaraciones durante la clausura de la XX Asamblea General de la cooperativa Alimer, celebrada en Lorca, donde puso en valor la contribución de esta entidad al desarrollo económico y social de la Región.

La cooperativa reúne a más de 1.750 socios y se ha consolidado como la mayor cooperativa de primer grado de la Región de Murcia. "Mi postura es la de los agricultores y los regantes, y esa posición es inamovible", reafirmó el jefe del Ejecutivo regional durante su intervención.

Además, trasladó un mensaje de respaldo a agricultores y ganaderos ante los desafíos que afrontan, desde el agua hasta la situación fitosanitaria: "Contáis con el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia".