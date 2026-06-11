López Miras acusa a Sánchez de "parálisis" y contrapone el modelo regional al de un Ejecutivo "preocupado de salvarse"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha criticado este jueves en la Asamblea Regional la "parálisis, la inactividad y la inacción en la que ha entrado el Gobierno de España" por estar "más preocupado de salvarse a sí mismo que de salvar al país".

"Está más preocupado de lo que hace la mujer del uno, el hermano del uno, el número dos del uno, el número tres del uno, los ministros del uno y todo el entorno del uno", ha dicho López Miras sobre el Gobierno central en respuesta a una pregunta del PP en el pleno sobre las medidas adoptadas para mejorar la vida de la ciudadanía.

El máximo dirigente autonómico ha sostenido que, antes de la actual situación del Ejecutivo central, decisiones del presidente, Pedro Sánchez, ya afectaban a la vida de los ciudadanos de la Región, como el "recorte" de los envíos del trasvase Tajo-Segura al Levante y la negociación de la financiación autonómica.

"LO QUE ES DE TODOS, SE NEGOCIA ENTRE TODOS"

"Se han sentado con Esquerra Republicana de Cataluña y ellos dos solos se lo han guisado. Ahora quieren que traguemos", ha censurado el presidente murciano en la sesión plenaria, tras defender que "lo que es de todos se habla y se negocia entre todos, no solo entre dos".

Frente a este panorama, el jefe del Ejecutivo autonómico ha contrapuesto el modelo "proactivo" que se está aplicando en la Región y que, según ha precisado, ha conseguido el mayor volumen de afiliados a la Seguridad Social y llevó a la Región a ser líder en la creación de empleo en 2025.

Asimismo, ha subrayado que en el primer trimestre de 2026 han aumentado un 14% las exportaciones y que el índice de producción industrial autonómico ha crecido "diez veces más que la media nacional".

Según ha remarcado, estos resultados son fruto de medidas como la bajada de impuestos o la eliminación de trabas burocráticas, y ha marcado como próximo objetivo de la legislatura "que los jóvenes de la Región de Murcia tengan su ley de vivienda asequible".

SEGADO CRITICA EL "CASTIGO" A LA REGIÓN

En la misma línea que López Miras, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha contrapuesto el modelo de gestión "centrado en las personas" del Ejecutivo murciano frente a lo que ha calificado como un Gobierno de España "colapsado, paralizado y arrastrado por el fango de la sospecha".

Segado ha asegurado que existen "dos formas completamente diferentes de gobernar y de entender la decencia en la política", y ha argumentado que, mientras la Región "lidera el crecimiento económico, las exportaciones y el sector primario", el Ejecutivo central mantiene una actitud de "castigo diario" hacia la comunidad "concediendo privilegios a otras comunidades".

El parlamentario del PP ha repasado la actualidad judicial al aludir al ingreso en prisión de ex altos cargos, la imputación de responsables orgánicos del PSOE por presuntas "mordidas" y las investigaciones que supuestamente afectan a familiares del jefe del Ejecutivo central.

"No queda una sola institución del Estado que se libre de las sucias manos del sanchismo", ha aseverado Segado, quien ha censurado el hecho de que "nadie dimita" ante una situación que, a su juicio, en cualquier otro país habría provocado la dimisión del Gobierno "en bloque".

"España no merece un Gobierno que consuma su energía en protegerse de los jueces y de la Guardia Civil. Urge un gobierno decente", ha concluido el portavoz 'popular', tras remarcar que frente a la "parálisis de Moncloa", el Ejecutivo regional "ofrece certidumbre y defiende la dignidad de las instituciones".