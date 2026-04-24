López Miras acusa a Sánchez de trasladar al conjunto de España la "estafa" que inició en el Comité del PSOE en 2016

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha arremetido este viernes contra el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tras la difusión de los vídeos del Comité Federal del PSOE de 2016. Según ha afirmado el dirigente autonómico, el "historial de trilerismo político" de Sánchez comenzó en aquel cónclave socialista donde, a su juicio, se vio cómo "quiso estafar a los suyos".

A preguntas de los medios de comunicación en un acto celebrado en Lorca, López Miras ha subrayado que las imágenes de los cuadros socialistas que "de verdad saben cómo es" reflejan una "situación de angustia" que "no solo entristece, sino que preocupa y asusta".

En este sentido, ha incidido en que ver a los compañeros de Sánchez "llorar" al observar cómo intentaba "sabotear esas elecciones" internas revela un patrón de conducta que, según ha precisado, ahora se proyecta sobre el país.

Para el jefe del Ejecutivo murciano, aquel que "intentó estafar a los suyos antes de ser presidente" está replicando ahora con el conjunto de los españoles "lo mismo que hacía con sus compañeros socialistas".

"Hoy hay muchos españoles angustiados y hay muchas familias que lloran porque no tienen oportunidades, viendo cómo hay un gobierno indigno, un gobierno corrupto, un gobierno más preocupado de su supervivencia política y más preocupado de los juzgados, que de lo que tiene que preocuparse, que a los españoles les vaya bien y puedan superar una situación de crisis que ha generado, sobre todo, el gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.