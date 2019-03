López Miras adelanta que habrá acuerdo con Adif para las fases pendientes del soterramiento siempre que sea "legal"

Publicado 22/03/2019 13:21:33 CET

MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha adelantado que habrá acuerdo entre la Comunidad y Adif para continuar financiando las fases pendientes del soterramiento en Murcia si el convenio es "legal", pero ha advertido que no saldrá adelante si exige una forma de pago que la Ley de Hacienda Regional no permite y que es "ilegal" para la Administración regional.

"Si el convenio es legal, por supuesto que habrá acuerdo", ha afirmado López Miras en una rueda de prensa al ser preguntado por este convenio. A su juicio, "hay que poner total claridad y transparencia" en este asunto.

En este sentido, ha garantizado que la Comunidad "va a pagar el soterramiento tal y como lo está pagando" actualmente, y ha defendido que "no hay absolutamente ningún problema para que la Comunidad pague el soterramiento como lo está haciendo ya". Todo ello, lamenta, a pesar de que "muchos dijeran que ni había soterramiento ni se estaba pagando".

De hecho, ha destacado que los Presupuestos de la Comunidad para 2019 contemplan todo el presupuesto de la fase cero, los 23,4 millones de euros, así como un aval de 136 millones de euros para la totalidad de las obras del soterramiento, lo que cubre los 134 millones de euros de pago que tiene que asumir la Comunidad.

En primer lugar, López Miras ha criticado que este convenio con Adif "no es necesario" y, de hecho, recuerda que para hacer las obras de Santiago el Mayor y de la Senda de los Garres, que se están ejecutando ahora mismo, "nadie ha exigido un convenio", sino que "lo ha hecho Adif".

"Si queremos firmar un convenio, vamos a firmarlo, que sea legal porque el dinero está en los Presupuestos regionales y tenemos disponibilidad", ha remarcado el presidente de la Comunidad, quien ha criticado haberse enterado "de tapadillo" de este acuerdo.

A este respecto, ha señalado en que ni él ni ningún miembro de su Ejecutivo han visto ese convenio, sino que solo han "escuchado" lo que les han contado del mismo. "No sabemos cuándo se va a aprobar, quizá sea hoy", ha subrayado López Miras.

Se pregunta si "las prisas" para sacar adelante este acuerdo se deben a que "se acerca ya la campaña electoral y quieren tener firmado algo para poder vender en elecciones; o si las prisas se deben a que Pedro Sánchez viene la semana que viene y quiere tener un papel para poder enseñar".

Se pregunta "cuáles son las prisas cuando antes no las ha habido" y ha insistido en que, "por supuesto", no hay ningún problema por parte de la Comunidad para pagar. "Lo que no pueden pedirnos en un convenio que ni siquiera hemos visto es, presumiblemente, una forma de pago que es ilegal", ha remarcado.

"No hemos visto el convenio, lo mismo no es así, pero nos dicen que se nos va a exigir una forma de pago que la Ley de Hacienda Regional no permite, que es ilegal para la Comunidad Autónoma de la Región", según López Miras.

En concreto, ha recordado que la Ley de Hacienda Regional "dice que la Comunidad no puede hacer expedientes plurianuales de préstamos participativos, y eso es lo que quiere que hagamos Adif, según nos hemos enterado".

"Porque nadie se ha sentado con nosotros a enseñarnos ese convenio, que creo que es lo mínimo: cuando quieres que alguien firme algo contigo lo hablas, se lo enseñas y, sobre todo, que se ajuste a la Ley", ha concluido.