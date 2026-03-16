López Miras afirma que los ciudadanos están "cansados" de los "bloqueos" de Vox tras las victorias del PP

1069464.1.260.149.20260316133725 El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c), a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que los ciudadanos están "cansados" de los "bloqueos" de partidos minoritarios que se producen tras las victorias "contundentes" del Partido Popular en las elecciones autonómicas.

En la Junta Directiva Nacional del partido, el dirigente 'popular' ha criticado los "bloqueos" que, según ha señalado, se producen cuando el PP gana las elecciones pero otras formaciones impiden que gobierne, como lo ocurrido con la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el partido Vox. "La gente se ha cansado de que haya partidos políticos que ganen las elecciones y otros les bloqueen", ha afirmado.

A su juicio, el resultado de los comicios demuestra que la ciudadanía busca "estabilidad" y "certezas", algo que, según ha defendido, ofrece el Partido Popular frente al resto de formaciones.

En este marco, López Miras ha insistido en que lo prioritario es garantizar la estabilidad de los ejecutivos y ha recalcado que la mayoría de los ciudadanos de territorios como Aragón, Extremadura o Castilla y León han expresado que "quieren que sus presidentes sean los candidatos del Partido Popular".

Por ello, ha defendido que ahora es necesario conformar gobiernos cuanto antes. "La fórmula habrá que negociarla y acordarla, pero lo que quieren los ciudadanos es estabilidad y gobiernos presididos por el PP", ha concluido.

En este sentido, López Miras ha afirmado que el PP mantiene una "senda contundente de victorias" que, a su juicio, consolida al partido como la "alternativa real" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha señalado que los resultados suponen "una victoria del Partido Popular, de Mañueco y, por supuesto, de Feijóo", ha concluido.



