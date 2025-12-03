López Miras afirma que la política de bajos impuestos de la Comunidad ahorra 330 millones a los murcianos en 2025

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, en el Foro 'Conecta Santomera 2025’ - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles el foro 'Conecta Santomera 2025', un encuentro empresarial en el que ha puesto en valor que las exenciones y bonificaciones aprobadas por su Ejecutivo "han supuesto que los murcianos se ahorren más de 330 millones de euros en lo que llevamos de 2025", con datos contabilizados hasta el mes de octubre.

López Miras, que ha estado acompañado en el acto por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha anunciado que "vamos a seguir esa senda de moderación fiscal, y vamos a bajar todo lo que se pueda bajar", un modelo que contrasta, ha afirmado, con las "continuas subidas de impuestos" del Gobierno central, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En su intervención ante representantes del tejido empresarial y social, López Miras también ha destacado la "positiva evolución" de la economía de la Región de Murcia, que en 2024 fue la comunidad que más creció de España.

"Cuando hablamos de economía, de empresas y de empresarios, la Región de Murcia es de primera", ha afirmado, para insistir en que este comportamiento no responde a un fenómeno puntual, sino que tiene carácter "estructural".

Asimismo, ha subrayado que las previsiones apuntan a que "en 2025 incrementaremos el 3,3 por ciento nuestro PIB y seremos entre la segunda y la tercera comunidad que más crezca".

Igualmente, el presidente ha resaltado las cifras en materia de empleo: "Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social como ahora mismo, con más de 700.000", lo que se suma a que "no teníamos una tasa tan baja de desempleados desde hace 18 años".

CUATRO PILARES DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN

López Miras ha explicado que este dinamismo económico de la Región de Murcia se sustenta en cuatro pilares fundamentales, como son la citada moderación fiscal, la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.

En cuanto a la colaboración público-privada, López Miras ha reivindicado que "al empresario se le trate como lo que es, un generador de oportunidades", y se ha reafirmado en que "no hay que demonizar a quienes tienen que hacer que crezcamos económica y socialmente, como sí hacen otras Administraciones".

Por lo que respecta a la reducción de trabas, López Miras ha destacado que la Región "ha aprobado la cuarta Ley de Simplificación Administrativa hace apenas unas semanas", que trata al empresario "como un presunto cumplidor y alguien que quiere hacer las cosas bien".

Como último eje, López Miras ha resaltado la seguridad jurídica, un factor "clave" para la confianza de empresas e inversores. En esa línea, ha afirmado que los empresarios saben que "no vamos a subir los impuestos, no vamos a recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ni vamos a poner un tipo impositivo nuevo a la actividad empresarial".

"NULA COLABORACIÓN" DEL GOBIERNO CENTRAL CON LAS AUTONOMÍAS

El presidente también ha puesto en valor la "colaboración plena" de su Ejecutivo con los ayuntamientos. "Ante la nula colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas, hemos aprendido que el camino que había que tomar era el opuesto", ha añadido.

López Miras ha afirmado que los resultados de ese trabajo conjunto ya son visibles en Santomera, ya que "la inversión regional ha aumentado un 30 por ciento" en este municipio.

En materia laboral, el presidente ha trasladado la evolución de Santomera. "Si la radiografía en cuanto al empleo en la Región de Murcia es buena, en Santomera es mejor", ha señalado, dado que este municipio "ha duplicado la reducción del desempleo" con respecto al conjunto regional y su crecimiento económico "está por encima de la media nacional", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo regional también ha señalado que "estamos luchando por infraestructuras que son fundamentales para Santomera, aunque no dependan ni del Gobierno regional ni del Ayuntamiento, como la nueva circunvalación. Hemos iniciado ya ese trámite del proyecto, y se va a concluir con éxito".

REFORMAS PARA ATRAER INVERSIONES ESTRATÉGICAS A SANTOMERA

Por su parte, el alcalde ha expuesto el paquete de reformas fiscales, urbanísticas y administrativas que el Consistorio ha puesto en marcha para "reducir trabas, facilitar la implantación de nuevas actividades y atraer inversiones estratégicas".

Entre estas medidas, ha destacado la actualización del planeamiento urbano y ha avanzado cambios que permitirán agilizar el desarrollo industrial, especialmente en el polígono de La Matanza, con el fin de reducir la dimensión mínima de los sectores urbanizables para favorecer la llegada de nuevas empresas.

En materia comercial, ha explicado que la rebaja de la altura mínima de los locales permitirá abaratar su adecuación, al tiempo que se eliminan impedimentos normativos que "durante años bloquearon la concesión de licencias" y se flexibilizan los usos en plantas superiores.

En el ámbito residencial, el alcalde ha anunciado la liberalización de los bajos comerciales para permitir la construcción de viviendas, así como la modificación del artículo 54 del Plan General, cuya aplicación impedía el desarrollo de parcelas por restricciones derivadas de colindancias.

Martínez también ha hecho balance de la evolución económica del municipio, subrayando que los dos últimos ejercicios han registrado "las mejores cifras de empleo de la historia de Santomera", con un desempleo "en niveles mínimos" y un tejido empresarial "cada vez más fuerte y competitivo".

Además, ha recordado que este crecimiento se ha producido en paralelo a un incremento del presupuesto municipal, un aumento de las inversiones y a la reducción del 25% de la deuda pública, "logros" que ha atribuido al esfuerzo conjunto de administración y empresas.

El regidor ha destacado igualmente la reciente modificación de las ordenanzas fiscales de IBI, IAE e Impuesto de Vehículos, orientada a aliviar la carga impositiva de las familias, apoyar a las empresas innovadoras y premiar a quienes apuestan por la energía limpia y la movilidad sostenible.

Entre las principales novedades se encuentran la bajada del tipo del IBI urbano, las bonificaciones para empresas que creen empleo o inviertan en energías renovables y el aumento hasta el 60% de la bonificación para vehículos híbridos o propulsados por gas natural o gas licuado.

El primer edil ha reivindicado Santomera como sede del futuro Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad y ha asegurado que el municipio es "uno de los más preparados y que cumple los requisitos" para albergar esta infraestructura estratégica.

El alcalde ha avanzado también que el Ayuntamiento presentará a la Confederación Hidrográfica del Segura un nuevo mapa de zonas inundables y de flujo preferente que permita "seguir creciendo a nuestras empresas" sin las limitaciones actuales.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno central la inversión para la ejecución de la circunvalación de Santomera, un proyecto con un presupuesto de 62 millones de euros que ha considerado "esencial para mejorar la competitividad del tejido económico y aliviar la presión del tráfico en el casco urbano".

APUESTA POR EL TEJIDO EMPRESARIAL

Todas estas actuaciones, ha señalado Martínez, sitúan a Santomera "a la cabeza de los municipios que compiten por atraer proyectos tecnológicos y de alto valor añadido".

En ese sentido, ha puesto en valor los reconocimientos que empresas santomeranas han recibido durante 2025 por parte de entidades como la Cámara de Comercio, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) o la Fundación Isaac Peral.

El alcalde ha concluido recordando que las puertas del Ayuntamiento "están siempre abiertas para quienes emprenden, crean empleo y hacen avanzar a Santomera".