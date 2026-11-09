López Miras afirma que la Región tendrá "voz" si gobierna Feijóo tras ocho años de "aislamiento" ferroviario

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, mantiene un encuentro con alcaldes, candidatos y portavoces de los municipios para abordar la situación del ferrocarril en la Región de Murcia - PPRM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha asegurado este lunes que la comunidad autónoma tendrá "voz" y estará "muy presente" en el proceso para recuperar un sistema ferroviario basado en el "rigor" si Alberto Núñez Feijóo preside el Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

López Miras, que ha comparecido en rueda de prensa junto a alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales tras mantener una reunión sobre la situación de las infraestructuras, ha calificado de "nefasta" la gestión del Ejecutivo central durante los últimos ocho años y ha denunciado que la comunidad "sigue estando a la cola" en materia de transportes.

En este sentido, ha criticado el "aislamiento" que sufre la Región tras enumerar el corte de la conexión directa con Madrid por Chinchilla desde hace cuatro años, la interrupción del servicio de cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas desde hace cinco y la falta de plazos para la llegada de la alta velocidad a Cartagena y Lorca, a lo que ha sumado la ausencia de conexión ferroviaria con Andalucía.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha censurado los retrasos en el Corredor Mediterráneo y la parálisis de la variante de Alumbres para conectar el trazado con el puerto de Cartagena.

López Miras ha trasladado su preocupación por la seguridad del sistema tras dos accidentes ferroviarios con 115 víctimas mortales en el país y ha exigido "transparencia absoluta" sobre las inversiones ante las investigaciones judiciales abiertas sobre supuestas irregularidades y mordidas en los contratos de la alta velocidad en la región.

"Quienes amañaban contratos o cobraban mordidas no están habilitados para dar explicaciones", ha aseverado en referencia a las pesquisas que afectan a las obras de soterramiento del AVE y a la conexión con Andalucía.

FUNERAL DE ESTADO POR LAS VÍCTIMAS DE URDA

Preguntado por los medios de comunicación, López Miras ha confirmado su asistencia al funeral de Estado por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) que se celebra este martes, al tiempo que ha tildado de "difícilmente explicable" la ausencia del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en este acto.

"Estaré en Toledo representando a todos los ciudadanos y transmitiendo los respetos y el cariño de toda la Región de Murcia a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en ese accidente; también el cariño a los heridos y para desearles una pronta recuperación. Lo que no puedo entender es que el presidente del Gobierno no esté", ha sostenido.

A su juicio, para dedicarse al servicio público, a la política y representar a los ciudadanos, "creo que es fundamental la empatía, intentar ponerte en el lugar de la otra persona y mostrar un mínimo de sensibilidad".

Sobre la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la designación de un sustituto provisional para gestionar la cartera, Carlos Cuerpo, el presidente del PPRM ha comentado que se trata de un asunto "anecdótico".

"El próximo 29 de noviembre los españoles van a juzgar en las urnas a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Van a juzgar lo que han hecho durante los últimos ocho años. Y ni las dimisiones valen, ni los nuevos nombramientos son suficientes", ha remarcado.

En relación a las encuestas electorales, ha afirmado que durante la etapa de Sánchez "se ha deteriorado todo", incluido el estado del bienestar, y ha señalado que un triunfo del PP en los comicios sería "muy bueno para el conjunto de los españoles y sobre todo para la Región de Murcia".

CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL

A preguntas de los periodistas sobre la huelga general de este miércoles, a dos días del arranque de la campaña electoral, López Miras ha cuestionado la oportunidad de la convocatoria tras ocho años de un Ejecutivo en el que la vivienda "ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles al primer problema".

"Las familias son más pobres hoy que hace ocho años. El día antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno la vivienda no era un bien de lujo, no era un bien inaccesible, sobre todo para los jóvenes y los más vulnerables", ha enfatizado, al tiempo que ha señalado que en este periodo las rentas de alquiler se han incrementado un 50%.

También ha repasado el coste de la cesta de la compra al reprochar que "en ocho años los productos básicos de la compra, la leche, el azúcar, los huevos, el pan, el aceite han subido un 90% o los salarios no han subido un 90% en ocho años", además de denunciar un incremento del 18% en la presión fiscal tras llevar a cabo "más de 100 subidas de impuestos".

"Parece ser que no han encontrado motivos los sindicatos para convocar a una huelga general y ahora convocan a una huelga general dos días antes del inicio de la campaña electoral", ha concluido.