López Miras afirma que la UE entra "en una etapa de integración de la Defensa" que agilizará la movilidad de tropas

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones. - CARM

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha presidido este jueves en Bruselas la reunión del Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, en la que se han analizado los avances recientes en la política de Defensa de la Unión Europea y las iniciativas estratégicas que marcarán su evolución.

Durante su intervención, López Miras ha afirmado que "la Unión Europea está entrando en una nueva fase de integración de la Defensa" de los países miembros, que implica "agilizar la movilidad militar, modernizar la industria y reforzar las alianzas con Ucrania".

Uno de los objetivos centrales en materia de movilidad será facilitar la circulación rápida y fluida de tropas, equipos y medios militares entre países, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Para ello, la Comisión Europea presentó en noviembre medidas que permitirán crear un 'Schengen militar', es decir, "un área de movilidad militar a nivel de la UE", ha destacado López Miras.

En concreto, la UE busca eliminar obstáculos normativos en esos desplazamientos transfronterizos, mejorar los corredores clave de movilidad militar y reforzar la coordinación entre países en esta materia.

La reunión ha abordado también la denominada Hoja de Ruta para la Preparación en materia de Defensa para 2030, presentada por la Comisión Europea en octubre, y que define el plan de preparación frente a la amenaza rusa, la guerra híbrida y la inestabilidad global.

Este documento fija como capacidades prioritarias a reforzar la defensa aérea y antimisiles, los drones, la ciberseguridad y precisamente la movilidad militar.

El presidente ha recordado que esa hoja de ruta incluye, además, cuatro iniciativas clave de cara a potenciar esa preparación: la Iniciativa Europea de Defensa Antidrones, la vigilancia del flanco oriental, el Escudo Aéreo Europeo y el Escudo Espacial Europeo, que mejorarán la capacidad de Europa para disuadir y defenderse "en tierra, aire, mar, ciberespacio y espacio".

El plan también pone sobre la mesa la necesidad de potenciar la innovación industrial y de una mayor cooperación UE-OTAN.

Finalmente, López Miras ha puesto en valor que dos de los dictámenes que fueron presentados en la primera reunión del grupo de trabajo en septiembre fueron adoptados durante sesión plenaria del Comité de las Regiones, concretamente los denominados 'Preparación Europea para la Defensa 2030' y 'Proteger la UE'. Por tanto, ya sirven de referencia para orientar políticas locales en materia de seguridad.