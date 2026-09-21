López Miras afronta este martes el control de la Asamblea con preguntas sobre vivienda, Mar Menor, presupuestos y menas

Archivo - El presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras - KIKO ASUNCIÓN/EUROPA PRESS - Archivo

El Pleno abordará la reforma de la Ley de Emergencias, los Bienes de Interés Turístico y la comparecencia del presidente sobre la consejera de Salud

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, comparecerá este martes, 22 de septiembre, ante el Pleno de la Asamblea Regional, a partir de las 9.30 horas, para responder a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios en una sesión de control al Gobierno regional.

El PP preguntará a López Miras si tiene previsto continuar poniendo en marcha iniciativas para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, mientras que el PSOE le interpelará sobre la reducción de la protección del Mar Menor mediante la rebaja de sanciones y el mantenimiento del acceso a ayudas públicas para los infractores.

Por su parte, Vox preguntará al presidente si considera adecuado el Presupuesto prorrogado de 2025 para atender las necesidades de los ciudadanos de la Región, mientras que el Grupo Mixto le planteará si el Gobierno regional aceptará el cupo de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta que asigne el Gobierno de España o se opondrá al mismo.

Tras las preguntas al presidente, el Pleno abordará el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PP para modificar la Ley 3/2023, de 5 de abril, de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.

Asimismo, se celebrará el debate y votación del proyecto de ley por el que se regulan los Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia, que también contempla la modificación de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región.

Por último, el Pleno incluye la comparecencia del presidente de la Comunidad solicitada por el PSOE sobre el nombramiento de la actual consejera de Salud, en relación con su anterior responsabilidad al frente del Servicio Murciano de Salud durante el periodo en el que se investiga un presunto fraude de prótesis por parte de la UDEF.