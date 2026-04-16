López Miras anuncia ayudas de hasta 700 euros para que los autónomos de baja no paguen cuota durante dos meses

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado ayudas directas de hasta 700 euros para que los autónomos que han tenido que cesar su actividad por enfermedad o accidente no hayan tenido que pagar su cuota durante los dos primeros meses de baja.

Este anuncio se ha producido durante la sesión de control en la Asamblea Regional, donde López Miras ha respondido a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, sobre el impacto de las medidas del Gobierno de España en los trabajadores autónomos. El jefe del Ejecutivo ha detallado que la iniciativa cuenta con una dotación de dos millones de euros y ha avanzado que "la convocatoria se publicará en unas semanas".

El presidente ha explicado que, hasta ahora, "los autónomos tenían que seguir pagando su cuota durante los dos primeros meses sin ingresos", por lo que ha defendido que la nueva medida responde a "una preocupación real". Así, ha detallado que se trata de "una ayuda directa que puede alcanzar los 700 euros por beneficiario" y ha subrayado que, con ella, "los autónomos se van a poder poner enfermos".

Durante su intervención, López Miras ha cargado contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez y ha asegurado que la última subida de cuotas hará que muchos trabajadores por cuenta propia tengan que pagar "hasta 135 euros más al mes y más de 1.600 euros al año", afectando a unas 40.000 personas en la Región. "Los propios autónomos han calificado estas medidas como insuficientes y un auténtico sablazo", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la política autonómica en materia de empleo, destacando que la Región "ha alcanzado la mayor cifra de autónomos de la serie histórica, con 106.307", y ha recordado medidas como la cuota cero ampliada, más de 3.300 ayudas concedidas en 2025 o una inversión de 2,7 millones de euros para el comercio autónomo. También ha señalado que la segunda Estrategia de Trabajo Autónomo está "prácticamente ultimada" y tiene como objetivo alcanzar los 110.000 autónomos en 2029.

Por su parte, el portavoz del PP, Joaquín Segado, ha denunciado que los autónomos "han sufrido una presión cada vez mayor, más carga fiscal, más burocracia y más inseguridad", y ha criticado la subida de cuotas de "hasta un 42%", que, según ha advertido, ha llevado a muchos trabajadores a tener "el agua a la altura de la coronilla".

La sesión de control ha abordado también otras cuestiones relevantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Carmina Fernández ha preguntado por la eficacia de las políticas del Gobierno regional ante los datos de pobreza infantil, denunciando que "casi uno de cada dos niños está en riesgo de pobreza o exclusión social" y calificando la situación como "un fracaso político en toda regla".

En su respuesta, López Miras ha defendido que "desde que se tienen datos, los índices de pobreza infantil en la Región de Murcia se han ido reduciendo respecto al conjunto de España", aunque ha reconocido que "mientras haya una sola persona en riesgo de pobreza queda mucho trabajo por hacer". Además, ha subrayado que el Ejecutivo regional ha destinado "158 millones de euros en 43 programas" y ha impulsado "una estrategia con 140 nuevas medidas acordadas con el sector".

El presidente ha atribuido parte de las dificultades de las familias al contexto nacional, asegurando que "cada hogar paga 1.700 euros más de impuestos" y que "la cesta de la compra está desbocada".

Desde el Grupo Parlamentario Vox, su portavoz Rubén Martínez ha preguntado por los recursos disponibles para aplicar el Real Decreto de sanidad universal, advirtiendo de un posible "colapso del sistema sanitario" y reclamando que se recurra la norma.

El presidente del Gobierno regional ha respondido que "es muy difícil que haya recursos suficientes para atender a un número indeterminado de personas" y ha criticado que el decreto "dice que no tiene coste, algo que evidentemente es falso". En este sentido, ha advertido de un posible "efecto llamada" y ha confirmado que el Gobierno regional estudia recurrir tanto este decreto como el de regularización masiva.

Por último, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha cuestionado la gestión del Ejecutivo en materia de pobreza infantil, calificando de "escándalo" que la Región alcance un 44% de menores en riesgo de exclusión.

Marín ha afirmado que "todo lo que han puesto en marcha no ha servido para nada" y ha acusado al presidente de haber llevado a la Región "a la cola de España en pobreza infantil y abandono escolar". En su réplica, López Miras ha rechazado estas críticas y ha defendido que "el Gobierno de la Región de Murcia está haciendo todo lo que está a su alcance con los recursos que tiene", destacando descensos en indicadores como la tasa AROPE o la carencia material severa.