López Miras anuncia una modificación de la Ley de Emergencias para perseguir "a negligentes y pirómanos"

El presidente regional, Fernando López Miras, en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región - CARM

También una norma que permitirá que hasta 5.000 personas en situación de dependencia obtengan de forma inmediata la resolución sobre discapacidad MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernándo López Miras, ha anunciado este viernes, durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, una modificación de la Ley de Emergencias para "perseguir a negligentes y pirómanos".

López Miras lo ha hecho tras referirse a la situación de los Bomberos Forestales, recordando que en febrero de 2022 firmó junto a los representantes de UGT y CCOO un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales, un acuerdo que está hoy vigente.

El presidente regional ha señalado que, con las situaciones climatológicas actuales los incendios "se propagan y cogen unas dimensiones mucho más devastadoras". Por ello, ha anunciado que, dentro de la Estrategia Región de Murcia Más Segura, van a impulsar una modificación de la Ley de Emergencias y de Protección Civil "para reforzar la protección de nuestro patrimonio natural y para garantizar el uso responsable y la capacidad operativa de los recursos públicos destinados a la gestión de emergencias".

El objetivo es perseguir "conductas irresponsables, pero sobre todo vamos a penalizar y vamos a perseguir a pirómanos y a negligentes". Los tres ejes de actuación de la reforma serán, en primer lugar, actualizar y endurecer las cuantías de las sanciones previstas en la ley. Las sanciones van a pasar de 3.000 a 6.000 euros. Las graves, de 30.000 a 60.000 euros. Y las muy graves, de 600.000 euros a un millón de euros.

En segundo lugar, se va a incorporar infracciones graves y muy graves para aquellas conductas que, por imprudencia grave o dolo, generen la movilización extraordinaria de recursos de emergencia y protección civil. Y en tercer lugar, van a incorporar un mecanismo de repercusión de costes "en aquellos supuestos en los que una actuación dolosa o gravemente negligente obligue a desplegar de forma extraordinaria recursos públicos de emergencia".

Por otro lado, López Miras ha hecho "un anuncio muy esperado por todos los servidores públicos, por los funcionarios también del Gobierno de la Administración regional". "Hoy quiero anunciarles que, en los presupuestos de la Región de Murcia para 2026, se va a incorporar la dotación económica necesaria para hacer efectiva la implantación del segundo tramo de la carrera profesional del personal docente no universitario y del personal de Administración y Servicios de la Administración regional".

Esta medida va a beneficiar a más de 35.000 empleados públicos en la región, 29.000 docentes no universitarios y 9.500 profesionales de Administración y Servicios, "un paso decisivo que teníamos que dar para culminar el compromiso adquirido con nuestros empleados públicos y seguir avanzando en la modernización de nuestra Administración".

"MURCIA NO ES UNA ISLA"

Sobre la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido que hiciera referencia a la situación nacional en el Debate del Estado de la Región, porque "Murcia, señorías, no es una isla". "Si salen a la calle, habrá mucha, mucha más gente, mucho más murcianos preguntando por los 24 años de condena de Ábalos y por las joyas de Zapatero, que apoyando a Begoña. Por eso, venía a cuento que el portavoz del PP hablase de un tema que preocupa a los ciudadanos de la Región de Murcia".

Al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Martínez Alpañez, le ha agradecido que "su altura de miras, su responsabilidad, la de su grupo", a lo que ha añadido que la Región de Murcia aprobará previsiblemente la próxima semana el decreto de la Ley de Vivienda Asequible.

También ha hablado de la necesidad de control en política migratoria, criticando el Decreto de Regularización, "y de la ausencia de política por parte del Estado". "No estamos de acuerdo con ese decreto y el Gobierno de la Región de Murcia lo ha recurrido. La inmigración necesita control y en España no hay control ni política migratoria.

A José Ángel Antelo, del Grupo Mixto, le ha agradecido su voluntad para poner soluciones en materia de vivienda y para que la Región de Murcia pueda tener presupuestos.

López Miras ha afeado a María Marín, del Grupo Mixto, su intervención "por la violencia de sus palabras, la descalificación, el insulto, la falta de respeto y la falta de educación". "Tengo la tentación de ponerme a su nivel, no sé si puedo agacharme tanto, pero creo que no sería bueno ni para esta Cámara ni para la Región de Murcia".

También ha criticado "que siembre dudas sobre un programa tan consolidado como es el de Prevención del Cáncer de Mama". "En la Región de Murcia se cumplen con los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea, se cumplen con todos los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad", ha añadido.

QUE 5.000 PERSONAS OBTENGAN LA RESOLUCIÓN SOBRE DISCAPACIDAD

El tercer anuncio de López Miras ha llegado cuando el presidente regional respondía a las cuestiones interpeladas por el Grupo Parlamentario Popular. "Quiero transmitirles un anuncio que puede ser un gran avance para las personas dependientes y al cual espero que ustedes apoyen. Un norma que permitirá que hasta 5.000 personas en situación de dependencia obtengan de forma inmediata la resolución sobre discapacidad".

Esto va a ser posible, ha explicado, gracias a la implantación de pasarelas entre sistemas. "Esta reforma es más que necesaria y va a suponer, como he dicho, un beneficio indudable para esas 5.000 personas y para quienes lo soliciten en el futuro, pero ¿qué podríamos hacer para seguir mejorando esto? que el Gobierno de España cumpla con la ley", ha añadido.

También se ha referido a la necesidad de que el Gobierno de España construya las infraestructuras que pueden salvar vidas frente a las Danas. Y ha recordado la presa de Tabala, las presas de laminación y de contención al entorno del Mar Menor y del campo de Cartagena, la presa de la Torrecilla, de Nogalte, de Béjar.

"NUNGÍN CARGO POLÍTICO" ENTRE LOS DETENIDOS POR LA TRAMA DE LA PRÓTESIS

En esta segunda jornada del Debate del Estado de la Región, López Miras ha aludido a la 'Trama de las Prótesis' y ha acusado al Partido Socialista de "frivolizar en un asunto muy grave" y de "intentar sacar rédito político".

En este sentido, le ha dicho a los diputados socialistas que "si en 2024 es la Inspección de la Consejería la que manda la Fiscalía este asunto, ¿por qué ustedes siguen mintiendo y diciendo que es el Correo Electrónico de 2025 el que pone todo esto en evidencia".

El presidente regional ha explicado que, una vez se detecta el fraude, "se inspecciona, se envía a la Fiscalía, se aparta a los supuestos responsables, a los funcionarios responsables, se encarga una auditoría y se respeta la investigación judicial y policial".

López Miras ha informado que se ha detenido a 11 personas de las 13 investigadas y que, ninguno de ellos es un cargo político. "No hay un solo cargo político señalado por la justicia, Pero ustedes, con su ansiedad, se empeñan en señalar a cargos políticos", ha dicho, para añadir "ustedes ni pueden ser más jueces que los jueces, ni pueden ser más policías que los policías".

Finalmente, López Miras se ha referido al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que pedía llegar a un acuerdo en financiación. "Yo no voy a poder llegar nunca a un acuerdo con el señor Lucas en materia de financiación, porque su postura es la de Junqueras".

"Es que yo no me puedo conformar con que los murcianos pasen de ser los que menos dinero reciben del sistema de financiación a que ser los terceros que menos reciben. No me puedo conformar", ha concluido.