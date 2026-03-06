López Miras anuncia la protección del tradicional besapié del Cristo del Rescate como Bien Inventariado Inmaterial

López Miras, durante el tradicional besapié del Cristo del Rescate, que se celebra cada primer viernes de marzo en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia - COMUNIDAD

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que la Comunidad va a declarar el tradicional besapié del Cristo del Rescate, que se celebra cada primer viernes de marzo en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, como Bien Inventariado de Carácter Inmaterial.

En los próximos días se oficializará dicha declaración, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Durante su participación este viernes en esta tradición profundamente arraigada en la ciudad de Murcia y en toda la Región, López Miras ha explicado que esta medida responde a la petición trasladada por la Hermandad, y a la intención de proteger y preservar este rito que forma parte del patrimonio cultural y religioso de los murcianos.

"Vamos a darle al besapié del Cristo del Rescate una protección que va a permitir transmitir esta tradición de padres a hijos, para que se puedan mantener los horarios, los actos de culto y que todo lo que conforma el besapié tal y como lo conocemos hoy pueda permanecer en el tiempo", ha asegurado López Miras.

Este procedimiento, competencia exclusiva de la Comunidad, protege el propio ritual del besapié y el conjunto de prácticas y tradiciones vinculadas a esta manifestación de devoción popular, con el objetivo de garantizar la transmisión a generaciones futuras.

López Miras considera que este besapié "es una de las tradiciones que más devoción suscitan" como "preludio de la Semana Santa", y como muestra de ello, "durante el día de hoy se acercan a la iglesia de San Juan Bautista no sólo devotos de Murcia y de la Región, sino también de provincias limítrofes".

El presidente también ha tenido palabras de agradecimiento para la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, y especialmente para su hermano mayor, José Ramón Guerrero, por el trabajo y la dedicación con la que cada año mantienen viva esta tradición.

Guerrero ha celebrado esta declaración, ya que se trata de "tradiciones de Murcia que deben de ser protegidas y afianzarse de padres a hijos".