López Miras anuncia que la Región de Murcia avanza para "fabricar y exportar" tecnología de drones

1117399.1.260.149.20260916120145 El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura la décima edición de la Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX) - CARM

Avanza la firma de un acuerdo con la TEDAE para favorecer la expansión de las firmas de la comunidad autónoma en el sector

SAN JAVIER (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este miércoles en San Javier la décima edición de la Unmanned Vehicle Exhibition (UNVEX), donde ha reafirmado la meta estratégica de posicionar a la Región de Murcia a la vanguardia de la innovación industrial, los sistemas autónomos y las tecnologías duales de defensa.

"En la Región de Murcia no queremos limitarnos a ser usuarios de esta tecnología; queremos desarrollarla y exportarla. Tenemos las piezas, el talento y la capacidad para construir un gran ecosistema tecnológico e industrial", ha aseverado el presidente, quien ha subrayado que la Comunidad "ya está liderando parte de esta revolución tecnológica".

En este marco, López Miras ha avanzado la firma de un acuerdo de colaboración con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), con el objetivo de favorecer la expansión de las firmas murcianas del sector y facilitar su integración en las cadenas globales de suministros industriales.

El jefe del Ejecutivo ha recordado la puesta en marcha de una línea de ayudas dotada con 3 millones de euros para financiar proyectos de investigación y desarrollo en tecnologías duales. Esta iniciativa se integra dentro del Programa CAETRA y del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, una hoja de ruta con 1.731 millones de inversión pública orientada a movilizar 16.700 millones, superar los 10.000 millones de valor añadido bruto y alcanzar 100.000 empleos industriales.

Durante su intervención, López Miras ha puesto en valor la trayectoria de San Javier como sede de la Academia General del Aire (AGA) y del Centro Universitario de la Defensa.

Asimismo, ha apelado al legado científico del marino e inventor Isaac Peral, del ingeniero Juan de la Cierva y del matemático Leonardo Torres Quevedo --quien en 1906 realizó las primeras pruebas del 'telekino'-- para reivindicar el carácter pionero de España en la automatización.

En el plano geopolítico, el presidente autonómico ha alertado sobre la transformación del panorama internacional a raíz de la invasión rusa de Ucrania, conflicto en el que el empleo masivo de vehículos no tripulados por tierra, mar y aire ha cambiado las prioridades operativas y exige preservar la soberanía tecnológica europea.

Al evento han asistido, entre otros, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general Francisco Braco; y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, junto a mandos militares, autoridades académicas y directivos del sector tecnológico.